Após a derrota contra a Espanha nesta segunda-feira (28), por 96 a 78, pela Copa do Mundo de Basquete, o Brasil terá a missão de superar a Costa do Marfim se quiser garantir uma das duas vagas do Grupo G para a próxima fase da competição. A equipe de Gustavo Conti terá que ficar mais atento aos ataques do adversário. A próxima partida será nesta quarta-feira (30), às 6:45 (Horário de Brasilia), com transmissão da ESPN na televisão fechada e no StarPlus no streaming.