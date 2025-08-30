Vencedor de 7 corridas na F1, Juan Pablo Montoya rasgou elogios ao brasileiro Gabriel Bortoleto. O atual campeão da F2 tem chamado a atenção no ano de estreia na principal categoria do esporte a motor. Na etapa mais recente, na Hungria, o piloto da Sauber registrou o melhor resultado até aqui na Fórmula 1: o sexto lugar, que o ajudou a subir para 17º no Mundial de Pilotos.

Em entrevista exclusiva ao "Grande Prêmio", Montoya falou sobre a forma com que Bortoleto conseguiu crescer e se destacar ao longo da temporada da F1 2025. O brasileiro demorou 11 corridas para somar os primeiros pontos na Fórmula 1, mas tem crescido nas classificações e também nos domingos, e a cereja do bolo veio na Hungria.

— Conheço Gabi desde que a F4, porque ele começou junto do meu filho [Sebastian] e conheço ele muito bem. Ele está fazendo um grande trabalho. É engraçado porque mostra que trabalhando durante o ano, dá para chegar lá. O início da temporada foi difícil, mas compreensível. Provavelmente não tinha a quilometragem dos outros novatos, mas está indo bem — declarou Montoya, completando:

— Ele está levando vantagem das pistas em que é bom. Não sei o que acontece na Hungria, ele é sempre muito rápido, mesmo na F2. Está fazendo um grande trabalho, não é fácil ter Nico como companheiro, ele é muito rápido. E não apenas capaz de entregar boas corridas, mas nas últimas corridas, Gabi foi incrível.

Montoya também apontou para o futuro de Bortoleto, que acompanhará a transição de Sauber para Audi em 2026, marcando a estreia da montadora de Ingolstadt na Fórmula 1. O piloto colombiano crê que Bortoleto terá a opção de escolher por outros assentos ao fim de seu contrato com a marca.

— Acho que o problema que ele vai encontrar é o que fazer. Ele fica na Audi por muito tempo? Do jeito que está pilotando, ele pode pegar um assento em qualquer lugar. A Audi o terá por alguns anos, mas depois ele tem a decisão. E o timing de quais serão os assentos disponíveis — seguiu.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no Grande Prêmio da Bélgica de F1 (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Juan Pablo também foi questionado sobre a posição que a Audi terá como montadora na F1 a partir de 2026. Os alemães chegam cercados de dúvidas por conta da pouca experiência no Mundial, mas Montoya citou que o fator desconhecido coloca a marca das quatro argolas no mesmo pé de incógnita das concorrentes.

— O grande lance do próximo ano é que ninguém sabe onde os outros estão. Todos falam que a Mercedes está fazendo progresso, mas é o único time. Ninguém sabe da Audi, da Ferrari. Você assumiria que a Audi sairia mais do fundo pela falta de experiência, teriam de trabalhar mais, mas talvez o objetivo deles é muito alto e eles não estão próximos, enquanto o alvo da Mercedes é outro e eles podem estar no mesmo ponto. A transição de Sauber para Audi já aconteceu — concluiu.

