A Sauber volta do recesso de verão da Fórmula 1 em busca de manter o bom embalo que construiu nas últimas etapas da temporada. E, obviamente, um dos grandes fatores para o momento positivo da equipe é Gabriel Bortoleto, que já começou o fim de semana em Zandvoort com bons resultados nos treinos livres de sexta-feira (29). Além disso, já se diz contente com a evolução ao longo do dia.

No TL1 do GP da Holanda, Bortoleto foi o nono mais rápido da sessão e terminou à frente de Nico Hülkenberg, o qual foi o 13º. Na sessão seguinte, porém, os papéis se inverteram, com o brasileiro ficando no 13º posto e o alemão fechando o top-10.

Mesmo assim, isso não impediu Bortoleto de avaliar que o dia em Zandvoort foi "positivo" e que, ao longo das sessões, foi possível dar alguns bons passos para frente. Agora, é preciso fazer apenas pequenos ajustes para atingir a “melhor forma” na classificação e maximizar o que tem em mãos.

— Foi um dia positivo e direto. Voltar ao carro depois do recesso de verão trouxe uma boa sensação logo de cara, e fiquei satisfeito com o equilíbrio ao longo das voltas. Demos alguns passos encorajadores entre as duas sessões, e amanhã será para refinar um pouco mais, chegar na melhor forma para a classificação e garantir que façamos o melhor trabalho possível — disse Bortoleto após o TL2.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2025 (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Até o momento, o brasileiro tem 14 pontos somados em 14 etapas nesta temporada e ocupa a 17ª posição do Mundial de Pilotos. Na última etapa, na Hungria, Bortoleto conquistou o melhor resultado da carreira até o momento ao cruzar a linha de chegada em sexto. Já no Mundial de Construtores, a Sauber tem 51 tentos e está na sétima colocação.

Próximos compromissos do GP da Holanda

Os carros voltam à pista apenas no próximo dia, quando acontecerá a última sessão de testes, às 6h30 (de Brasília). Para finalizar as atividades, antes da corrida, a classificação será na sequência, às 10h.

