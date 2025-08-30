Bortoleto avalia ‘dia positivo’ na Holanda e mira atingir ‘melhor forma’ na classificação da F1
Em 13º no TL2, avaliou o dia como importante para "dar passos encorajadores"
A Sauber volta do recesso de verão da Fórmula 1 em busca de manter o bom embalo que construiu nas últimas etapas da temporada. E, obviamente, um dos grandes fatores para o momento positivo da equipe é Gabriel Bortoleto, que já começou o fim de semana em Zandvoort com bons resultados nos treinos livres de sexta-feira (29). Além disso, já se diz contente com a evolução ao longo do dia.
No TL1 do GP da Holanda, Bortoleto foi o nono mais rápido da sessão e terminou à frente de Nico Hülkenberg, o qual foi o 13º. Na sessão seguinte, porém, os papéis se inverteram, com o brasileiro ficando no 13º posto e o alemão fechando o top-10.
Mesmo assim, isso não impediu Bortoleto de avaliar que o dia em Zandvoort foi "positivo" e que, ao longo das sessões, foi possível dar alguns bons passos para frente. Agora, é preciso fazer apenas pequenos ajustes para atingir a “melhor forma” na classificação e maximizar o que tem em mãos.
— Foi um dia positivo e direto. Voltar ao carro depois do recesso de verão trouxe uma boa sensação logo de cara, e fiquei satisfeito com o equilíbrio ao longo das voltas. Demos alguns passos encorajadores entre as duas sessões, e amanhã será para refinar um pouco mais, chegar na melhor forma para a classificação e garantir que façamos o melhor trabalho possível — disse Bortoleto após o TL2.
Até o momento, o brasileiro tem 14 pontos somados em 14 etapas nesta temporada e ocupa a 17ª posição do Mundial de Pilotos. Na última etapa, na Hungria, Bortoleto conquistou o melhor resultado da carreira até o momento ao cruzar a linha de chegada em sexto. Já no Mundial de Construtores, a Sauber tem 51 tentos e está na sétima colocação.
Próximos compromissos do GP da Holanda
Os carros voltam à pista apenas no próximo dia, quando acontecerá a última sessão de testes, às 6h30 (de Brasília). Para finalizar as atividades, antes da corrida, a classificação será na sequência, às 10h.
➡️ Sexta-feira, 29 de agosto
🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1 TV
🏎️ Treino livre 2: 11h — Bandsports e F1 TV
➡️ Sábado, 30 de agosto
🏎️ Treino livre 3: 6h30 — Bandsports e F1 TV
🏎️ Classificação: 10h — Band, Bandsports e F1 TV
➡️ Domingo, 31 de agosto
🏎️ Corrida: 10h — Band e F1 TV
*Horários de Brasília
