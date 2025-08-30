Lando Norris foi o mais rápido no terceiro treino livre do GP da Holanda, neste sábado (30), no Circuito de Park Zandvoort. O piloto da McLaren superou Oscar Piastri e George Russell para fechar a sessão na frente. Enquanto isso, Gabriel Bortoleto terminou em 13º, sem grandes destaques em uma prova marcada por poucas emoções.

Como foi o terceiro treino livre do GP da Holanda?

O relógio foi liberado, mas a pressa de ontem não parecia se repetir na manhã deste sábado (30). Perto dos cinco minutos de "disputa", o primeiro piloto a ir para pista foi Isack Hadjar - com os compostos intermediários -, fez apenas uma volta e retornou aos boxes. O francês anunciou aos engenheiros que a pista estava "ainda muito verde".

Kimi Antonelli foi o primeiro, no entanto, a marcar uma "volta rápida", que poderia ser considerada apenas uma volta cronometrada ao marcar 1m33s360. Em seguida, Nico Hülkenberg e Lando Norris entram para iniciar os trabalhos.

Além do jovem italiano, os únicos a registrar tempo nos 15 minutos iniciais foram os pilotos da Sauber - Gabriel Bortoleto e Hulkenberg - e da Alpine - Franco Colapinto e Pierre Gasly. O brasileiro, até então, se destacava na liderança momentânea, apesar dos compostos duros. Ao vestir macios, Lance Stroll abriu vantagem para assumir o topo da tabela, que foi "roubado" por Antonelli e Fernando Alonso logo em seguida.

E a McLaren veio com tudo

Líder absoluto na sexta-feira (29), Norris registrou o melhor tempo do treino livre 3 já em sua primeira tentativa para voltar para a primeira colocação. As voltas rápidas de Max Verstappen e Oscar Piastri foram, então, abertas, e o bom ritmo parecia que ia despontar o britânico, o que não aconteceu. O holandês e o australiano ocuparam o terceiro e segundo lugar, respectivamente.

Tímido na F1 2025, Lewis Hamilton enfim conseguiu encaixar sua melhor atuação no GP da Holanda. O heptacampeão mundial alcançou o top-3 ao atingir 1m10s566.

De volta para a disputa na McLaren, Piastri voltou a se impor sobre Norris nas pistas. O líder do Mundial de Pilotos diminuiu seu tempo para 1m10s120 para superar o companheiro pela liderança da sessão.

Mais um que resolveu "das as caras" foi George Russell, que esteve sem muitas emoções nos dois treinos livres iniciais. O veterano da Mercedes, em meio a forte sol, conquistou um terceiro lugar com 0s350 atrás de Piastri.

Mudança de estratégia

O objetivo de registrar tempos rápidos parece ter mudado no início da segunda parte da sessão, com os pilotos e equipes em busca de uma análise sobre a qualidade dos pneus e sua durabilidade, principalmente. Com isso, o terceiro treino livre passou um tempo de frias disputas, sem muita emoção.

Tudo mudou com a chegada dos 15 minutos finais. Para bater o recorde extra-oficial da classificatória - mas não da pista, que se mantém com Verstappen -, Norris calçou o composto macio zero e atingiu um impressionante tempo de 1m8s972. Piastri ainda tentou superar o companheiro; sem sucesso.

Uma situação curiosa envolvendo Russell voltou a ser registrada nos boxes, que foi anotada pela FIA. O britânico resolveu entrar na pit lane muito aberto e acabou por fechar Fernando Alonso, atrapalhando uma excelente volta rápida do espanhol. Enquanto isso, Bortoleto alcançou um sólido tempo para subir da 19ª para a 8ª colocação.

Apesar de não ser corrida, os "encontrões" entre pilotos foram constantes durante todos os três treinos livres. Não houve, no entanto, mudanças significativas na tabela dos minutos finais. Com a liderança conquistada com antecedência, Norris ficou - mais uma vez - com o melhor tempo sem grandes surpresas. O pódio do terceiro treino livre foi fechado com Piastri e Russell.

Pilotos da F1 em treino livre do GP da Holanda (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Próximos compromissos do GP da Holanda

Os carros voltam à pista ainda neste sábado (30), quando acontecerá a classificação, às 10h (de Brasília). Para finalizar as atividades, no dia seguinte, a corrida principal está marcada para às 10h.

