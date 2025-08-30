Alonso diz que Drugovich merece vaga no grid, mas avisa: ‘F1 não é caridade’

A confirmação de Sérgio Pérez e Valtteri Bottas pela Cadillac afastou a possibilidade de Felipe Drugovich assumir uma vaga na temporada 2026. Em entrevista coletiva em Zandvoort, Fernando Alonso afirmou que os três pilotos merecem vaga na F1, mas acrescentou que a categoria “não é academia ou instituição de caridade”.

Nas últimas semanas, Alonso foi uma das vozes que defendeu o trabalho de Drugovich, que atua como reserva da Aston Martin e, por isso, o espanhol tem proximidade e conhecimento do que é realizado. Para o bicampeão mundial, o brasileiro merecia ocupar uma das vagas da Cadillac para 2026 por conta do “talento incrível”.

No entanto, Fernando Alonso não foi categórico ao responder que estava feliz com a contratação de Pérez e Bottas ou frustrado pela não contratação de Drugovich. Justificou que os três mereciam a oportunidade, mas indicou que o brasileiro esbarrou em oportunidades limitadas na F1.

— Somos todos amigos e nos conhecemos. Todos eles merecem uma vaga na Fórmula 1. Provaram isso e têm talento. Infelizmente, existem apenas 22 assentos, então sempre haverá alguém de fora — e talvez ele [Drugovich] mereça uma chance — respondeu Alonso, à pergunta do "Grande Prêmio".

Alonso destacou que existem pontos positivos com a contratação de Pérez e Bottas, apesar de ressaltar a falta de oportunidades para pilotos reservas.

— Vejo o lado positivo da história. Ter Checo e Valtteri é uma boa notícia para o esporte, é bom para eles. Feliz aniversário para o Valtteri — acho que é hoje o aniversário. Tem sido uma boa semana para ele, e estou contente — comentou Alonso, finalizando:

— Como de costume, quando há esse tipo de notícia, seja renovação de contrato ou outra situação, se pensa que os pilotos de testes não estão tendo oportunidade, mas o mesmo vale com as atualizações. Isso não é uma academia ou uma instituição de caridade. Aqui estão apenas os melhores.

