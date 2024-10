Paul Di'Anno era torcedor fanático do Corinthians







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 14:44 • São Paulo (SP)

Nesta segunda-feira (21), Paul Di’Anno, ex-vocalista da banda de heavy metal Iron Maiden, morreu aos 66 anos. O músico foi encontrado sem vida na casa onde morava em Salisbury, na Inglaterra. A razão do falecimento ainda não foi revelada. O inglês era torcedor fanático do Corinthians e o clube fez uma homenagem ao roqueiro em suas redes sociais.

-O Sport Club Corinthians Paulista lamenta a morte de Paul Di´Anno, ex-vocalista da banda Iron Maiden, aos 66 anos. Paul era filho de brasileiro e dois de seus seis filhos nasceram no Brasil. Era Corinthiano e se apresentou inúmeras vezes pelo mundo vestindo a camisa do Timão. "Sou da zona leste de Londres, como se fosse a favela de lá, e tenho simpatia pelo Corinthians. A primeira vez que vi o Corinthians jogar foi na TV, tinha o Sócrates", disse em entrevista à TV Cultura. O Corinthians se une aos fãs, familiares e amigos neste momento de luto- - comunicado que o clube alvinegro postou em suas redes sociais.

Primeiro cantor do Iron Maiden, Paul fez parte da banda entre 1978 e 1981. O músico fez parte da gravação de dois álbuns lançados pelo grupo, “Iron Maiden”, de 1980, e “Killers”, de 1981. O britânico conheceu o Corinthians e se apaixonou pelo clube.

Em entrevista ao podcast "Falacadabra", Kadu Pelegrini, vocalista do Kiara Rocks, e amigo de Paul, revelou que a relação do inglês com o Corinthians ia além de uma afinidade com o clube paulista, era uma espécie de fanatismo pelo Timão.

- Meu deus do céu. Paul Di’Anno com o Corinthians não dá para aguentar. O cara é um fanático, meu deus, ele não para- revelou o músico.



O cantor era filho de pai brasileiro e passou parte de sua vida em São Paulo, quando se apaixonou pelo Corinthians. O inglês também fez parte de outros três grupos musicais, Gogmagog, Di'Anno's Battlezone e Rockfellas. Paul deixa seis filhos.

