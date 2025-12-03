A temporada de 2007 da Fórmula 1 (F1) é considerada uma das mais dramáticas e imprevisíveis de todos os tempos. O campeonato foi marcado pela intensa rivalidade interna na equipe McLaren e pela espionagem industrial conhecida como "Spygate". No entanto, o desfecho da temporada girou em torno de Kimi Raikkonen: ele reverteu a desvantagem contra Hamilton e Alonso para ser campeão no Brasil.

continua após a publicidade

Chegando à última etapa em terceiro lugar na classificação, o piloto finlandês da Ferrari precisava de uma combinação complexa de resultados para conquistar seu único título mundial, em um feito que ficou conhecido como "O Milagre de Interlagos".

O piloto finlandês Kimi Raikkonen, da equipe Ferrari de Fórmula 1, durante entrevista coletiva, no Autódromo Internacional José Carlos Pace (Foto: FERNANDO DANTAS/Gazeta Press)

História e linha do tempo da temporada

A jornada de Kimi Raikkonen em 2007 começou com a enorme responsabilidade de substituir Michael Schumacher na Ferrari. Embora tenha vencido a corrida de abertura na Austrália, o meio da temporada foi dominado pela McLaren. A equipe britânica contava com o bicampeão Fernando Alonso e o estreante fenômeno Lewis Hamilton.

continua após a publicidade

A disputa interna na McLaren tornou-se tóxica, permitindo que a Ferrari se recuperasse na segunda metade do campeonato. A reviravolta começou a se desenhar nas duas últimas etapas:

GP da China: Na penúltima corrida, Lewis Hamilton tinha a chance de ser campeão antecipadamente. No entanto, um erro estratégico da McLaren, somado ao desgaste excessivo dos pneus, fez com que o inglês atolasse na entrada dos boxes. Raikkonen venceu a prova, mantendo-se matematicamente vivo.

continua após a publicidade

➡️ Norris, Verstappen ou Piastri? Bortoleto dá palpite sobre campeão da F1 2025

A chegada ao Brasil: Para a etapa final em Interlagos, a classificação mostrava Hamilton com 107 pontos, Alonso com 103 e Raikkonen com 100. Na largada, Felipe Massa, companheiro de Kimi, largou na pole position, com Raikkonen em terceiro. Na largada, Kimi ultrapassou Hamilton imediatamente.

Ainda na primeira volta, ao tentar recuperar a posição, Hamilton saiu da pista. Pouco depois, seu carro sofreu uma falha temporária no câmbio, fazendo-o cair para a 18ª posição. Com Alonso sem ritmo para acompanhar as Ferraris, a Scuderia executou uma estratégia de pit stops perfeita para inverter as posições de Massa e Räikkönen, garantindo a vitória do finlandês.

Regras e funcionamento da pontuação em 2007

Para entender a magnitude do feito e como Raikkonen reverteu a desvantagem contra Hamilton e Alonso, é fundamental compreender o sistema de pontuação vigente na época, que era muito mais punitivo para quem não terminasse no pódio do que o sistema atual. A pontuação distribuída aos oito primeiros colocados seguia a escala:

1º lugar: 10 pontos

2º lugar: 8 pontos

3º lugar: 6 pontos

4º lugar: 5 pontos

5º lugar: 4 pontos

6º lugar: 3 pontos

7º lugar: 2 pontos

8º lugar: 1 ponto

Para ser campeão, Raikkonen precisava vencer a corrida e torcer contra seus rivais. A matemática necessária era:

1 . Se Kimi vencesse (chegando a 110 pontos): Alonso precisava chegar no máximo em 3º (somaria 109) e Hamilton no máximo em 6º (somaria 110, mas perderia no número de vitórias). 2 . Se Kimi chegasse em 2º (chegando a 108 pontos): Alonso precisava ser 5º ou pior e Hamilton 8º ou pior.

O resultado final da corrida foi Kimi em 1º, Massa em 2º e Alonso em 3º. Hamilton, após uma corrida de recuperação, terminou apenas em 7º. A classificação final do campeonato ficou:

Kimi Räikkönen: 110 pontos

110 pontos Lewis Hamilton: 109 pontos

109 pontos Fernando Alonso: 109 pontos

Títulos e recordes da conquista de Kimi Raikkonen

O triunfo de Raikkonen em 2007 não apenas lhe garantiu o Campeonato Mundial de Pilotos, mas também solidificou estatísticas importantes para a Ferrari e para sua carreira. Ele foi o piloto que mais venceu no ano, com 6 vitórias (Austrália, França, Grã-Bretanha, Bélgica, China e Brasil), contra 4 de Hamilton e 4 de Alonso. Esse foi o critério de desempate crucial.

Até o momento, este permanece como o último título de Pilotos conquistado pela Scuderia Ferrari. A escuderia também conquistou o título de construtores naquele ano, beneficiada pela desclassificação da McLaren devido ao escândalo de espionagem.

Além disso, a diferença de apenas 1 ponto sobre o segundo e terceiro colocados torna este um dos campeonatos mais apertados da história da Fórmula 1.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Curiosidades sobre o GP do Brasil de 2007

Os bastidores daquela tarde em São Paulo envolvem detalhes que quase mudaram o curso da história, indo além do desempenho na pista.

Horas após a corrida, os comissários investigaram as equipes BMW Sauber e Williams por utilizarem combustível em temperatura abaixo do permitido pelo regulamento. Se fossem desclassificadas, Hamilton subiria de posições na classificação da prova e seria o campeão. Após longa deliberação, nenhuma punição que alterasse o resultado foi aplicada.

O piloto brasileiro, correndo em casa e com a pole position, desempenhou um papel vital. Ele aceitou a estratégia da equipe para permitir que Raikkonen assumisse a liderança após a segunda rodada de pit stops, sacrificando uma vitória certa em Interlagos pelo título da equipe.

Nos depois, especulou-se que o problema no câmbio de Hamilton foi causado pelo próprio piloto ao pressionar acidentalmente o botão de procedimento de largada durante a corrida, o que reiniciou o sistema hidráulico, embora a McLaren tenha sempre tratado o caso como falha mecânica.