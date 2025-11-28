Ingressos da final do Mundial de Vôlei esgotam no primeiro dia de venda geral

Nesta sexta-feira (28), a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) iniciou a venda geral de ingressos para o Mundial de Clubes feminino, que acontece no ginásio da Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, entre os dias 9 e 14 de dezembro. Os ingressos para a decisão, que custavam R$ 400,00, já estão esgotados.

continua após a publicidade

➡️Remadores recebem medalha Vanderlei Cordeiro de Lima por feito no Pan Júnior

➡️Mesmo desfalcado, Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo de basquete

#ClubWCH 🌎 TICKETS ON SALE!



Get ready for an unforgettable week as the world’s top 8 teams in each tournament battle for the title of the best club on the planet! ✨🔥



Secure your seat at volleyball’s biggest show: São Paulo (Women’s, December 9–14) and Belém (Men’s, December… pic.twitter.com/4QrZl7iuqy — Volleyball World (@volleyballworld) November 28, 2025

A venda antecipada para sócios-torcedores já havia iniciado na última quarta-feira (26), conforme anunciado pelo Osasco, anfitrião do torneio. Ainda restam ingressos para os jogos da fase preliminar e semifinais, previstas para o dia 13 de dezembro.

Na programação do Mundial, os jogos da fase de classificação estão previstos para os dias 9, 10 e 11 de dezembro, em duas sessões por dia. A partir das semifinais, disputadas no dia 13, os jogos acontecem em sessão única. A disputa da final e definição de 3º e 4º colocado está prevista para o dia 14 de dezembro.

continua após a publicidade

Ginásio da Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (Foto: Divulgação)

Competição será transmitida pela CazéTV

Na última quinta-feira (27), FIVB e CazéTV anunciaram o acordo para transmissão de todos os jogos do Mundial de Clubes feminino e masculino. Além do canal do YouTube, as partidas também serão exibidas no streaming VBTB, canal oficial da Federação Internacional de Voleibol.

O Mundial de Clubes masculino também acontece em solo brasileiro e será disputado do dia 16 ao dia 21 de dezembro, no ginásio Mangueirinho, em Belém. Como a sede do Mundial masculino foi definida com maior antecedência, os ingressos para a competição já estavam à venda desde o dia 16 de outubro.

continua após a publicidade

Veja os valores dos ingressos para o Mundial de Clubes de vôlei feminino

Fase Classificatória

Sessão 1 (manhã) - Inteira R$ 80,00 - Meia R$ 40,00

Sessão 2 (tarde) - Inteira R$ 120,00 - Meia R$ 60,00



Semifinais - Inteira R$ 300,00 - Meia R$ 150,00

Finais - Inteira R$ 400,00 - Meia R$ 200,00

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial