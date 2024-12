Minas segue na liderança e mais; veja os resultados de quinta-feira (5) do NBB

Quatro jogos marcaram a noite desta quinta-feira (5) do NBB (Novo Basquete Brasil). Em Belo Horizonte, o Minas superou o Pato Basquete por 97 a 70 e se mantém líder da competição. No Rio de Janeiro, o Botafogo foi derrotado pelo Brasília por 89 a 67 e segue entre os três últimos da tabela, já o time da capital federal sobe para os três primeiros.

🏀 MINAS 97 X 70 PATO BASQUETE

Na Arena UniBH, na capital mineira, a partida foi marcada pelo domínio dos mandantes. O Minas vinha de duas vitórias no Rio de Janeiro, contra o Botafogo e contra o Flamengo, e precisava vencer para manter a aumentar a vantagem na liderança e jogar a pressão para o Rubro-Negro Carioca, vice-líder, que encara o Brasília na rodada. Já o Pato emendou a segunda derrota seguida e ocupa a 11ª colocação do NBB.

(Foto: Hedgard Moraes / MTC)

O jogo foi dominado pelo Minas desde o início, que abriu 30 a 19 no primeiro quarto. O Pato até conseguiu equilibrar a partida no quarto seguinte, mas seguiu atrás e foi para o intervalo perdendo por 52 a 38. Com grande vantagem, a equipe mineira ampliou o placar e venceu por 97 a 70.

Hollowell foi o cestinha do Minas com 14 pontos, seguido por Fuzaro, que marcou 13 pontos. Pelo lado do Pato, Wrighten foi o destaque com 26 pontos.

🏀 BOTAFOGO 67 X 89 BRASÍLIA

No Ginásio Oscar Zelaya, o Brasília venceu o Botafogo e entrou entre os três primeiros do NBB. A equipe da capital do país se impôs desde o início, marcando 33 pontos no primeiro quarto e 27 no segundo, e foi para o intervalo vencendo por 60 a 30.

(Foto: Thais Souza / CXSB)

Com grande vantagem, o Brasília começou a usar os reservas e perdeu um pouco da vantagem, mas no quarto período o time voltou a funcionar e consolidou a vitória por 89 a 67. O cestinha do jogo foi Lucas Santana, do time da capital, com 22 pontos.

🏀 OUTROS RESULTADOS

União Corinthians 83 x 77 Bauru

Caxias do Sul 76 x 82 Franca

O que vem por aí no NBB?

O Novo Basquete Brasil (NBB) segue nesta sexta-feira (6), com quatro partidas. O Fortaleza recebe o Mogi, às 11h (de Brasília). Mais tarde, o São José visita o Unifacisa, às 19h30 (de Brasília), em Campina Grande-PB. Logo depois, São Paulo e Vasco se enfrentam no Ginásio Poliesportivo Doutor Antônio Leme Nunes Galvão, na capital paulista.