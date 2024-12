Verstappen diz que Russell mentiu para comissários no Catar e dispara: ‘Falei pouco’

Max Verstappen negou que tenha se arrependido das duras palavras proferidas a George Russell depois do GP do Catar, disputado no último fim de semana. O neerlandês enfatizou que considerou a atitude do colega “inaceitável” na sala dos comissários e ainda o acusou de mentir.

O lance aconteceu no Q3 da classificação em Lusail. Na última ida à pista, Verstappen e Russell vinham em voltas de preparação para abrir a volta final, mas o piloto da Mercedes estava mais rápido quando pegou o RB20 lento no setor 3.

Max era o pole naquele momento, e George, também favorito, não conseguiu bater o tempo do rival. Ele insinuou que perdeu a primeira posição por conta do incidente.

Os dois foram chamados à sala dos comissários, e a indignação de Verstappen foi porque, segundo a imprensa neerlandesa, Russell disse que foi bloqueado “de propósito”. Os comissários, então, puniram o taurino com a perda de uma posição no grid, e George herdou a pole. Na coletiva de imprensa depois da vitória no Catar, o tetracampeão afirmou que havia “perdido o respeito” pelo #63.

Verstappen, então, foi perguntado pelos jornalistas em Abu Dhabi se havia se arrependido das duras palavras.

- Não me arrependo de nada, disse tudo o que queria dizer. Se tivesse de fazer de novo, talvez falasse ainda mais, sabendo do resultado da corrida - disparou.

- Ainda não consigo acreditar que alguém possa ser assim na sala dos comissários. Para mim, foi muito inaceitável, somos todos pilotos de corrida, temos muito respeito uns pelos outros, até praticamos esportes juntos, viajamos juntos, e, claro, há momentos em que batemos ou qualquer outra coisa e não estamos felizes. Em toda a minha carreira, nunca passei pelo que passei na sala dos comissários no Catar e, para mim, isso foi realmente inaceitável - reiterou.

Verstappen ainda deixou claro que a bronca não tem a ver com o fato de Russell ser o diretor da Associação de Pilotos de Grand Prix (GPDA). “Simplesmente nunca esperei que alguém tentasse ativamente conseguir uma punição para alguém de forma tão grave e mentindo sobre o que estava fazendo, mas isso teve clara influência sobre eles.”

- Não foi nada legal — na verdade, foi bem chocante o que aconteceu - encerrou. Max venceu o GP do Catar, enquanto Russell terminou apenas em quarto.