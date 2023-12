⏭️ CAMINHO ATÉ A FINAL

Minas e Perugia integravam o Grupo A do Mundial de Clubes, composto ainda pelo indiano Ahmedabad Defenders. O clube brasileiro avançou com uma vitória e uma derrota, o tropeço sendo justamente contra os italianos. Na semifinal, o time mineiro venceu o Suntory Sunbirds, do Japão, por 3 sets a 2. Os italianos, por sua vez, eliminaram o Spor Kulübü, da Turquia.