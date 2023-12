A entorse no joelho da atleta ocorreu na sexta-feira (8), no jogo contra a Argentina, onde o time venceu por 33 a 19 e se manteve vivo no torneio. Segundo o comunicado médico da Seleção, a jogadora irá deixar o território dinamarquês ainda neste sábado e deve retornar ao Brasil para tratamentos e exames mais aprofundados.