- Estou muito feliz e muito honrada. A gente trabalha para conquistar e ter essas realizações. Não poderia deixar de agradecer a toda minha equipe, que está sempre do meu lado, me dando esse suporte. À minha família sempre me apoiando. É uma honra hoje, mesmo com tão pouca idade, ser uma inspiração para uma nova geração de jovens e crianças que estão chegando aí - disse Rebeca Andrade.