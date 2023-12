A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) anunciou, nesta quinta-feira (7), o calendário do vôlei para os anos de 2025 a 2028. A principal mudança é a frequência do Campeonato Mundial, que agora será realizado de dois em dois anos, e não apenas de quatro em quatro. As datas das edições de 2025 e 2027 já estão confirmadas.