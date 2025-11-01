O Minas derrotou o Cruzeiro por 84 a 76 fora de casa, em jogo válido pela quarta rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). O clássico mineiro aconteceu neste sábado (1/11), no Ginásio Dona Salomé, em Belo Horizonte. Com o resultado da partida, o visitante garante a quarta vitória no campeonato e mantém a invencibilidade, enquanto o dono da casa acumula a terceira derrota.

Como foi a partida entre Minas e Cruzeiro na NBB

O Minas começou bem no início da partida, abrindo 5 pontos de vantagem no primeiro quarto. O Cruzeiro tentou a reação, mas não conseguiu para o ataque adversário e falhou diversas vezes na defesa. O visitante manteve a pressão e superioridade do início ao fim da parcial, fechando em 23 a 14.

O segundo quarto foi emocionante do início ao fim. O Cruzeiro voltou paro jogo com outra mentalidade, corrigiu os erros e encaixou ataques eficiente. O clube garantiu diversos pontos em sequência e empatou o jogo em 27 a 27. O Minas teve muita dificuldade em reagir e teve que gastar a vantagem aberta no primeiro quarto. Com bolas trocadas até o fim, a parcial terminou em 38 a 27 para o visitante.

Na volta do intervalo, o Cruzeiro entrou com a mesma intensidade, tentou virar, mas o Minas já estava preparado. O visitante voltou a mostrar superioridade nos ataques e nas bolas de três pontos. Com isso, conseguiu recuperar a vantagem perdida, fechando em 68 a 54.

No início do último quarto, o Cruzeiro voltou a mostrar força e diminui a vantagem do Minas para 76 a 74. O time visitante sentiu a pressão, mas conseguiu se mostrar mais agressivo, acertar bolas importantes e voltar a abrir vantagem. No fim, o time da casa não conseguiu cravar a reação que tanto tentou e perdeu a partida por 84 a 76.

Estatísticas do Cruzeiro na quarta rodada da NBB

76 pontos

23 assistências

38 rebotes

9 recuperadas

12 erros

21/46 (45%) 2 pontos

6/25 (20%) 3 pontos

16/22 (72%) lances livres

Estatísticas do Minas na quarta rodada da NBB

84 pontos

17 assistências

50 rebotes

10 recuperadas

20 erros

16/37 (43%) 2 pontos

12/30 (40%) 3 pontos

16/21 (76%) lances livres

NBB: Flamengo faz jogo perfeito contra o Corinthians e segue invicto

Flamengo e Corinthians se enfrentaram nesta sexta-feira (31) pela 3ª rodada do NBB. Em uma noite de grande atuação coletiva, o time rubro-negro não tomou conhecimento do Corinthians, venceu por 103 a 77.

➡️Franca vira e derrota União Corinthians;

O primeiro quarto da partida foi marcado pelo equilíbrio, com as equipes trocando cestas e a liderança no placar. O Corinthians começou melhor, chegando a abrir 13 pontos de vantagem, mas o Flamengo conseguiu reagir após o tempo pedido pelo treinador Sérgio Hernández e conseguiu uma run de 17 a 2 virando o placar. Porém o timão, empurrado por sua torcida, conseguiu fechar os primeiros 10 minutos com uma vantagem mínima: 23 a 22.

No entanto, o cenário mudou completamente no segundo período. O ataque corintiano parou de funcionar e sofreu um verdadeiro "apagão", anotando apenas 11 pontos. O Flamengo, por outro lado, se impôs na defesa e foi cirúrgico no ataque, marcando 24 pontos e abrindo a maior vantagem do jogo (12 pontos) exatamente no estouro do cronômetro para o intervalo.

Na volta dos vestiários, o Corinthians buscou uma reação e melhorou seu desempenho no ataque, anotando 19 pontos. O problema é que o Flamengo não diminuiu o ritmo. Comandado por seu forte jogo coletivo, o time carioca respondeu com 22 pontos, frustrando a torcida local e aumentando a vantagem de 12 para 15 pontos.

O que era uma vitória controlada se transformou em um verdadeiro atropelo. O Flamengo não tomou conhecimento do Corinthians no último quarto, venceu a parcial por 35 a 24 e selou uma vitória incontestável no clássico pelo placar de 103 a 77.

Depois de construir uma vantagem de 15 pontos ao final do terceiro período, o Rubro-Negro não tirou o pé do acelerador. Com um ataque fulminante e aproveitando os espaços deixados pelo adversário, que tentava uma reação desesperada, o time carioca foi cirúrgico e transformou a vitória em uma lavada, para frustração da torcida local.