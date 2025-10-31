NBB: Flamengo faz jogo perfeito contra o Corinthians e segue invicto

Flamengo e Corinthians se enfrentaram nesta sexta-feira (31) pela 3ª rodada do NBB. Em uma noite de grande atuação coletiva, o time rubro-negro não tomou conhecimento do Corinthians, venceu por 103 a 77.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi o confronto entre Flamengo e Corinthians

O primeiro quarto da partida foi marcado pelo equilíbrio, com as equipes trocando cestas e a liderança no placar. O Corinthians começou melhor, chegando a abrir 13 pontos de vantagem, mas o Flamengo conseguiu reagir após o tempo pedido pelo treinador Sérgio Hernández e conseguiu uma run de 17 a 2 virando o placar. Porém o timão, empurrado por sua torcida, conseguiu fechar os primeiros 10 minutos com uma vantagem mínima: 23 a 22.

Flamengo atropela o Corinthians pela 3ª rodada do NBB (Foto: Beto Miller / Corinthians)

No entanto, o cenário mudou completamente no segundo período. O ataque corintiano parou de funcionar e sofreu um verdadeiro "apagão", anotando apenas 11 pontos. O Flamengo, por outro lado, se impôs na defesa e foi cirúrgico no ataque, marcando 24 pontos e abrindo a maior vantagem do jogo (12 pontos) exatamente no estouro do cronômetro para o intervalo.

continua após a publicidade

Na volta dos vestiários, o Corinthians buscou uma reação e melhorou seu desempenho no ataque, anotando 19 pontos. O problema é que o Flamengo não diminuiu o ritmo. Comandado por seu forte jogo coletivo, o time carioca respondeu com 22 pontos, frustrando a torcida local e aumentando a vantagem de 12 para 15 pontos.

O que era uma vitória controlada se transformou em um verdadeiro atropelo. O Flamengo não tomou conhecimento do Corinthians no último quarto, venceu a parcial por 35 a 24 e selou uma vitória incontestável no clássico pelo placar de 103 a 77.

continua após a publicidade

Depois de construir uma vantagem de 15 pontos ao final do terceiro período, o Rubro-Negro não tirou o pé do acelerador. Com um ataque fulminante e aproveitando os espaços deixados pelo adversário, que tentava uma reação desesperada, o time carioca foi cirúrgico e transformou a vitória em uma lavada, para frustração da torcida local.

Alex Negrete (FLA): Cestinha do jogo com 17 pontos, além de 5 rebotes, Alexey Borges (FLA): com 14 pontos e 9 assistências, flertando com um duplo-duplo, Shaquille Johnson (FLA): com 13 pontos e 8 rebotes, Jhonatan Luz (FLA): 13 pontos e 7 rebotes e Wesley Ferreira (FLA): 13 pontos e 5 rebotes.

Veja o resultado do outro jogo do NBB

A Unifacisa conquistou uma vitória importante no NBB ao derrotar o Fortaleza pelo placar de 85 a 71. A equipe da casa começou o jogo de forma avassaladora, abrindo uma grande vantagem logo no primeiro quarto ao vencer por 29 a 12. O Fortaleza Basquete Cearense equilibrou as ações e conseguiu reagir nos dois períodos seguintes, vencendo o Q2 (24-18) e o Q3 (19-17), e diminuindo a diferença. No entanto, a Unifacisa retomou o controle no último quarto, venceu a parcial por 21 a 16 e selou a vitória diante de sua torcida.