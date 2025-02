Mercedes do tricampeonato de Fangio na F1 vai a leilão nos EUA

A casa de leilões RM Sotheby’s vendeu, no fim de semana passado, uma verdadeira joia histórica do automobilismo. Trata-se da Mercedes W196R pilotada pelo pentacampeão de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio e pelo britânico Stirling Moss durante a última etapa do campeonato de 1955. O veículo foi adquirido por US$ 53.917.370 — cerca de R$ 315 milhões na cotação atual —, tornando-o um dos carros mais caros da história.

Hoje aposentada das pistas, a Mercedes W196R foi doada pela marca ao Indianapolis Motor Speedway Museum, mas, anos mais tarde, a administração do museu decidiu leiloá-la para fortalecer a situação financeira do espaço, que passa por uma reestruturação. O comprador da relíquia não teve identidade revelada, mas adquiriu um pedaço da história do esporte a motor.

A estreia do carro nas pistas aconteceu na Argentina, em 30 de janeiro de 1955, quando foi realizado o GP de Buenos Aires, uma corrida sem pontuação organizada no mundial daquele ano. Para a prova, a Mercedes colocou esse chassi na pista com o formato de roda livre, mais ao gosto de Fangio, do que a versão carenada, usada principalmente em circuitos rápidos da época como Reims ou Monza.

A equipe alemã também decidiu usar motores experimentais de três litros — 500 cilindradas a mais do que os usados ​​na F1 naquele período — para introduzi-los no 300 SLR que competiria nas 24 Horas de Le Mans. O GP foi realizado com um formato inusitado de duas etapas de 30 voltas, e onde Fangio conseguiu triunfar graças à soma dos tempos, já que ficou segundo lugar nas duas baterias.

Mercedes W196R pilotada pelo pentacampeão <strong>Juan Manuel Fangio</strong> e pelo britânico <strong>Stirling Moss</strong> (Foto: Fórmula 1)

Mais tarde, com o objetivo de vencer em Le Mans, a Mercedes sofreu o golpe mais duro de sua história no automobilismo em 11 de junho daquele ano. O 300 SLR de Pierre Levegh foi catapultado para a reta principal após colidir com Austin Healey, de Lance Macklin, resultando na morte do piloto francês e de 83 espectadores.

A tragédia provocou a retirada dos alemães do automobilismo em 11 de setembro de 1955, após o GP da Itália que coroou o terceiro campeonato mundial de Fangio.

O museu norte-americano também leiloará outras relíquias de sua coleção, incluindo uma Ferrari 250 LM que venceu as 24 Horas de Le Mans de 1964, um Ford GT40 que competiu nas 24 Horas de Le Mans de 1966 e a Benetton B191 que foi pilotado pelo heptacampeão mundial Michael Schumacher em sua temporada de estreia na F1.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.