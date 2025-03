Jakub Mensik enfrentará Novak Djokovic neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Miami Open 2025, em Miami, na Flórida (EUA), em partida válida pela final do Masters 1000 de Miami. O tcheco duela para conquistar seu primeiro título de um torneio ATP. Por outro lado, o 5º colocado do ranking da ATP busca ampliar seu currículo e quebrar novas marcas na carreira. O confronto terá transmissão da ESPN e através do streaming Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

O tenista da República Tcheca é o terceiro mais jovem finalista do torneio, atrás apenas dos espanhóis Rafael Nadal e Carlos Alcaraz (ambos chegaram à decisão pela primeira vez aos 18 anos). Mensik e o ex-líder do ranking só se enfrentaram uma vez até hoje, com triunfo do sérvio, nas quartas do Masters 1000 de Xangai, ano passado, por 6/7, 6/1 e 6/4.

Por outro lado, mais marcas podem ser batidas por Djokovic, em caso de vitória. O sérvio empatou com Roger Federer em número de temporadas seguidas, chegando a, pelo menos, uma decisão: 20. Neste domingo (30), o tenista pode ainda ampliar o recorde de títulos de Masters 1000. Hoje ele tem 40.

Caso confirme o favoritismo, em sua 60ª final de Masters 1000, Nole vai ultrapassar o americano Andre Agassi no número de títulos no torneio na Flórida. Atualmente os dois estão empatados com seis conquistas. Djokovic foi o vencedor em 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016.

Sem ser campeão desde a Olimpíada de Paris 2024, em agosto, caso conquiste 100º troféu como profissional, o sérvio alcançará uma marca que, até hoje, apenas dois tenistas atingiram: Jimmy Connors, recordista nesse quesito, com 109 troféus; e Roger Federer, dono de 103.

✅ FICHA TÉCNICA

Jakub Mensik x Novak Djokovic

Final - Masters 1000 de Miami

📆 Data: domingo, 30 de março de 2025

🕕 Horário: às 16h (de Brasília)

📍 Local: quadra central, em Miami, na Flórida (EUA)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada); Disney+ (streaming)

Como chegam os tenistas?

🌌 Trajetória de Jakub Mensik

🎾 Fase de 64: venceu Jack Draper por 2 sets a 0, em 7/6 (7/2) e 7/6 (7/3)

🎾 Fase de 32: venceu Roman Safiullin por 2 sets a 0, em duplo 6/4

🎾 Oitavas de final: venceu Tomáš Macháč por W.O.

🎾 Quartas de final: venceu Arthur Fils por 2 sets a 0, em 7/6 (7/5) e 6/1

🎾 Semifinal: venceu Taylor Fritz por 2 sets a 1, em 7/6 (7/4), 4/6 e 7/6 (7/4)

🌌 Trajetória de Novak Djokovic

🎾 Fase de 64: venceu Rinky Hijikata por 2 sets a 0, em 6/0 e 7/6 (7/1)

🎾 Fase de 32: venceu Camilo Ugo por 2 sets a 0, , em 6/1 e 7/6 (6/1)

🎾 Oitavas de final: venceu Lorenzo Musetti por 2 sets a 0, em duplo 6/2

🎾 Quartas de final: venceu Sebastian Korda por 2 sets a 0, em 6/3 e 7/6 (7/4)

🎾 Semifinal: venceu Grigor Dimitrov por 2 sets a 0, em 6/2 e 6/3

