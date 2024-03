Melhor do mundo no Futebol de Areia, Rodrigo comenta hexa do Brasil e analisa cenário da modalidade

Copiar Link

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 25/03/2024 - 11:12 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Rodrigo, atual melhor jogador do mundo de Futebol de Areia, conversou com o Lance! acerca do hexacampeonato mundial conquistado recentemente pela Seleção Brasileira. O atleta do Flamengo e do Kristall (RUS), responsável por marcar três gols na grande final, também analisou o cenário da modalidade no Brasil e no restante do planeta. Assista à entrevista completa acima.