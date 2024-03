Ramon Dino vai fazer treino especial com Cbum, Urs e Wesley Vissers: veja onde assistir e horário

Treino será promovido pela organização do Mr Olympia (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 08:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Após ser derrotado por Wesley Vissers no Arnold Classic Ohio 2024, Ramon Dino fará um treino especial com o rival e outros dois atletas estrelados da categoria Classic Physique. Nesta terça-feira (5), o atleta brasileiro se juntará a Chris Bumestead e Urs Kalencinski, além do holandês que o derrotou em Ohio.

Mesmo tendo sido top 2 do Mr. Olympia em 2023, Dino não conseguiu confirmar o favotismo no Arnold Classic. Depois de fazer uma preparação curta de seis semanas, o atleta viu Vissers dominar o palco e passar sua frente. Ramon não conseguiu apresentar um físico superior ao que o colocou no mesmo patamar de Cbum.

Por conta deste resultado e da regressão no físico, o melhor Classic Physique do país foi criticado pelos fãs do esporte. Em resposta de Dino para as críticas foi dizer que a preparação para o Olympia de 2024 começa desde já e que ele treinará mais forte do que nunca.

Nesta terça-feira, esse processo já começa. Em uma gravação especial para o Olympia TV, Ramon se juntará a Urs, Wesley Vissers e Cbum para um treino especial. O encontro será transmitido no canal do Youtube do evento, "Olympia TV", e está marcado para às 19h (de Brasília)