Jovem bate recorde de velocidade no Combine da NFL e supera até marca de Bolt

Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 10:11 • Indianápolis (EUA)

O wide receiver Xavier Worthy, de apenas 20 anos, bateu o recorde de velocidade da corrida de 40 jardas durante o Scouting Combine, evento no qual os candidatos ao draft da NFL mostram as suas habilidades para as franquias. O jovem correu a distância em 4,21 segundos, superando o recorde de John Ross, estabelecido em 2017.

A marca de Worthy foi melhor, inclusive, que a do histórico velocista Usain Bolt. O jamaicano fez um teste nas 40 jardas antes de um Super Bowl e marcou 4,22 segundos. No entanto, o atleta não estava com o mesmo equipamento dos candidatos à entrar na liga. Pelo contrário, o multicampeão olímpico vestia uma calça e tênis casuais.

As projeções da imprensa americana indicam que Worthy deve ser escolhido na primeira rodada do draft, que acontece entre os dias 25 e 27 de abril.