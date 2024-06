O que os brasileiros precisam fazer em Saquarema para se classificarem ao WSL Finals?

Italo Ferreira e Gabriel Medina ainda possuem chances de classificação (Foto: WSL)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 08:00 • Saquarema (RJ) • Atualizada em 26/06/2024 - 11:24

A grande final da WSL se aproxima e apenas cinco surfistas irão disputar o título na etapa da Califórnia, nos Estados Unidos. No masculino e no feminino, nenhum brasileiro está na zona de classificação para a decisão no momento, mas depois de excelentes resultados nas últimas semanas, a "Brazilian Storm" tem chances de ter um representante.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A etapa de Saquarema será muito imporante, que começou nesta quarta-feira (26), já que é a penúltima antes da Califórnia e a última antes das Olímpiadas. Na tabela masculina, o líder John John Florence já está matematicamente garantido e Jack Robinson e Griffin Colapinto estão em posições confortáveis. Restariam as vagas hoje ocupadas por Ethan Ewing e Jordy Smith, quarto e quinto respectivamente. Gabriel Medina é o sexto, Italo Fereira é o sétimo e Yago Dora ocupa a oitava colocação.

➡️ Quanto ganha o campeão do WSL Rio Pro? Veja premiação

A diferença entre Jordy e Yago (8º), é de apenas 1135 pontos e qualquer brasileiro já passa o sul-africano se terminar na frente dele em Saquarema. Para tirar a vaga de Smith, basta vencer uma bateria a mais nas duas últimas etapas. Em relação ao Ethan, a distância é de pelo menos duas fases para deixar o australiano para trás.

Os brasileiros não fizeram uma campanha muito boa no início da temporada, mas se recuperaram nas duas últimas etapas e chegaram vivos para as duas derradeiras. Italo Ferreira venceu a etapa de Teahupoo, no Taiti.

Yago Dora em Pipeline (Foto: Brent Bielmann/WSL)

No ranking feminino, a situação da brasileira Tatiana Weston-Weeb é bem complicada, pois a distância que a separa da quinta colocação é muito grande (5630 pontos). Além disso, com poucas surfistas na competição depois do corte (10), é muito difícil subir na tabela. Ainda há chances, mas precisará de excelentes resultados, tais como um título e uma semifinal ou duas finais.

As americanas Caitlin Simmers e Caroline Marks já estão matematicamente garantidas e são as grandes favoritas ao título. A costarriquenha Brisa Hennessy vive situação boa, mas assim como a francesa Johanne Defay e a australiana Molly Picklum, precisam tomar cuidado com a havaiana Gabriela Bryan, que está bem perto na tabela.