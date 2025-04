Neymar recorre a oração de pastor após nova lesão pelo Santos

Neymar Jr e Bruna Biancardi promoveram um almoço de Páscoa em casa, na última sexta-feira, com a presença de um pastor que aproveitou o momento para fazer uma oração especial para o craque santista. A cena aconteceu após o diagnóstico da lesão do atacante, que ficará cerca de um mês em recuperação.

Biancardi, que compartilhou todo o momento em suas redes sociais, dividiu com os seguidores a celebração, que contou com a presença de amigos próximos e familiares.

Em um dos vídeos publicados, Neymar aparece de cabeça baixa enquanto o pastos faz as orações e todos a volta estão juntos na oração emamando energias positivias ao craque santista.

Fora do Clássico

Com os últimos exames realizados na sexta-feira (19), foi diagnosticada lesão na coxa esquerda, o que o deixa fora do clássico contra o São Paulo, neste domingo (20). Ainda sem uma data de retorno, o Santos informou que o jogador "será reavaliado periodicamente para acompanhamento e novas definições do tratamento".

Segundo a nota divulgada pelo clube, a lesão dectada no momento é a semimembranoso. É o nome dado para a parte posterior da coxa. Vale ressaltar que essa foi a terceira vez em seis meses que o jogador sofre uma lesão. Depois de 42 dias em jogar, voltou contra o Fluminense, na terceira rodada do Brasileiro, entrando no segundo tempo. Contra o Atlético Mineiro, começou como titular e, aos 34 minutos, sofre com mais uma contusão.

O time paulista, de acordo com o contrato, teria mais 10 jogos com o camisa 10 em Santos. Oito pelo Campeonato Brasileiro e outros dois pela terceira fase da Copa do Brasil. O documento tem vigor até dia 30 de junho e, se ambas as partes desejarem, o contrato pode ser esticado.

Neymar recebendo o pastor em sua casa e tendo a oração (Foto: Reprodução)

Confira pronunciamento do Santos

Depois de recuperado de lesão muscular, e ainda em treinamento pra ganho de massa muscular, o jogador Neymar Jr retornou aos jogos e, no primeiro tempo da vitória do Santos FC sobre o Atlético MG, sentiu novo incômodo na coxa esquerda, passou por exames de imagem e foi constatada uma nova lesão, agora no músculo semimembranoso. O camisa 10 do Peixe já iniciou tratamento no CT Rei Pelé e, quanto à lesão anterior, em outro músculo, não houve nenhum tipo de recidiva. Em paralelo, o atleta vai seguir o trabalho de fortalecimento muscular, sempre tentando chegar em índices musculares melhores a fim de evitar novas ocorrências.

Ele será reavaliado periodicamente para acompanhamento e novas definições do tratamento.

É sabido que essas intercorrências poderiam ocorrer, devido ao tempo de inatividade.

Foi decidido juntamente com estafe e o próprio atleta, que este trabalho de recuperação continuará e, se necessário, novas abordagens serão realizadas a fim de alcançar os valores ideais para a volta aos gramados.