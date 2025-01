João Fonseca emplaca 8ª vitória seguida e vai à semi em Camberra

João Fonseca, número 145 do mundo, segue sua sequência de vitórias e, nesta quinta-feira (2º), assegurou vaga na semifinal em Camberra, na Austrália, torneio 125 com premiação de US$ 200 mil.

O carioca derrotou o francês Harold Mayot, 116º colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 6/2 6/3 após 1h12min de duração na quadra central.

Agora são oito vitórias seguidas do brasileiro campeão do NextGen Finals, fazendo história igualando feitos de Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, três destes triunfos no torneio australiano que abre a nova temporada.

Fonseca teve um início arrasador, fazendo 5 a 1 e fechando por 6/2 sem sustos. Abriu o segundo set com uma quebra, mas se desconcentrou, errou muito, permitiu que Mayot fizesse 3 a 1. Só que o brasileiro confirmou e devolveu a quebra após game longo e a confiança voltou para uma quebra e 5 a 3 no marcador. O carioca então partiu para cima na devolução e com nova quebra fechou com o quinto game consecutivo.

João Fonseca em Lexington (Foto: Rena Baer)

— Foi bom. Novamente me sentindo bem dentro de quadra. Comecei muito bem dentro do jogo. Sabia que seria um jogo bem difícil contra um jogador muito bom. Um pouco tenso no segundo set, mas consegui me sobressair bem, ele teve 3 a 1, mas consegui virar, mantive a cabeça firme, focando nos pontos positivos do que negativos. Semana tem sido difícil, tem ventado um pouco, mas me adaptando bem e é seguir assim na semana. Vamos com tudo — disse o carioca que joga nesta sexta-feira, por volta da Meia-Noite, por vaga na decisão do challenger 125.

O brasileiro volta a jogar já nesta sexta-feira contra o britânico Jacob Fearnley, 99º colocado e sexto favorito, que passou pelo americano Christoipher Eubanks.