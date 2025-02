Na última rodada, o Brasil deixa cair invencibilidade contra o Panamá. A Seleção Brasileira Masculina de Basquete perdeu por 81 a 74 no último jogo das Eliminatórias para a AmeriCup 2025. O duelo, que aconteceu na noite da última segunda-feira (24), na capital panamenha, encerrou a participação da equipe verde e amarela na competição.

Já classificado, o técnico Aleksandar Petrovic aproveitou a oportunidade para observar jovens jogadores. O Brasil utilizou uma equipe com Mathias, Nathan, Lucas Cauê, Márcio, Reynan e Lucas Ataur. Além dos jovens jogadores, o comandante adicionou um pouco de experiência com Georginho, Alexey, Jaú, Didi, Elinho e Crescenzi.

O principal destaque no duelo pelo lado verde e amarelo foi Nathan, que terminou com 24 pontos, sete rebotes e dois tocos. O jovem demonstrou muita personalidade, atuando em todos os setores da quadra. Márcio, com 14 pontos e sete rebotes, também foi um nome influente para o Brasil na partida.

Ficha técnica do último jogo do Brasil nas Eliminatórias da AmeriCup

Panamá 81 x 74 Brasil

Local: Cidade do Panamá, Panamá

Eliminatórias AmeriCup 2025, última rodada

Jogadores utilizados por Petrovic:

Lucas Atauri – Paulistano Alexey Borges – Flamengo Elinho – Corinthians Georginho – SESI/Franca Kevin Crescenzi – Paulistano Reynan – Pinheiros Didi Louzada – SESI/Franca Mathias Alessanco – Real Betis-ESP Nathan Mariano – SESI/Franca Márcio Henrique – RatioPharm Ulm-ALE Gabriel Jaú – Kolossos-GRE Lucas Cauê – Corinthians

Comissão técnica:

Diretor Técnico – Bruno Valentin Coordenador – Eduardo Machado Técnico – Aleksandar Petrovic Auxiliares – Bruno Savignani, Demétrius Ferraciú e Helinho Garcia Preparador físico – Bruno Nicolaci Diretor Dep. Saúde – Carlos Andreoli Médico – Pedro Rodrigues Fisioterapeuta – Rafael Plein Apoio técnico – PH Pereira Gerente de Comunicação – Thierry Gozzer

A Seleção Brasileira agora retorna suas atenções para a AmeriCup 2025, que acontece no mês de agosto na Nicarágua. A expectativa é que a Federação Internacional de Basquete (FIBA) realize o sorteio dos grupos nas próximas semanas.