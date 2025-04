A F1 Academy, campeonato feminino fundado pela Fórmula 1 em 2023, anunciou na última terça-feira (15) a pilota Farah Al Yousef para disputar a etapa de Jedá, na Arábia Saudita, seu país natal. A corrida está marcada para este fim de semana (entre os dias 18 e 20 de abril).

Farah entra na vaga rotativa da Hitech, que oferece em cada etapa uma pilota local para correr no 18º carro, operado pela construtora.

Esta será a segunda vez que uma pilota saudita corre em casa na F1 Academy. A primeira foi em 2024, quando Reema Juffali dirigiu pela Prema e terminou a competição com um 11º lugar na primeira corrida e um abandono na segunda.

- É a realização de um sonho. O automobilismo tem sido meu sonho desde que eu me lembro e estar ao lado de algumas das mais talentosas jovens pilotas do mundo no circuito de Jedá é um momento de incrível orgulho - disse a pilota.

F1 Academy anunciou a pilota Farah Al Yousef para competir no GP da Arabia Saudita (Foto: Reprodução/ X)

Títulos de Farah Al Yousef

A pilota venceu o Campeonato Saudita feminino de kart em 2022 e disputou o Mundial da categoria, no qual terminou em 26º lugar. Em 2025, ela disputou provas do campeonato de Fórmula 4 do Oriente Médio e participou de testes com o carro da F1 Academy no circuito saudita.

continua após a publicidade

O que é a F1 Academy?

Lançada em 2023, a F1 Academy oferece uma chance às pilotas de ganharem experiência e exposição em um nível internacional, competindo em corridas que acompanham os Grandes Prêmios da F1.

O principal objetivo da iniciativa é criar oportunidades para que as mulheres sejam reconhecidas e contratadas pelas construtoras, ajudando a quebrar barreiras e preconceitos no esporte.