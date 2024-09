Equipe da McLaren comemora vitória de Oscar Piastri no Azerbaijão (Foto: AFP)







Escrito por Joyce Rodrigues , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 15/09/2024 - 14:38 • Baku (AZE)

Com a vitória de Oscar Piastri e a presença de Lando Norris na zona de pontuação do GP do Azerbaijão, neste domingo (15), a McLaren voltou a liderar o campeonato de construtores da Fórmula 1 após dez anos. A última vez havia sido em 2014, com a dupla Kevin Magnussen e Jenson Button.

Desde o GP de Miami, em maio, quando aconteceu a primeira vitória de Norris na Fórmula 1, a equipe de Woking teve resultados melhores que a Red Bull, que até então parecia ser imbatível devido ao domínio de Max Verstappen.

Um dos principais fatores para essa ascensão da McLaren no campeonato é simples: o trabalho em equipe. Enquanto Norris e Piastri fazem o trabalho de casa, Verstappen consegue pontuar - mesmo há sete corridas sem conquistar o primeiro lugar, com ocasionais ausências no pódio -, mas o companheiro Sergio Perez vive uma maré de azar e fica fora da zona de pontuação frequentemente, seja por acidentes (como o deste domingo com Sainz na penúltima volta) ou por não realizar uma boa corrida.

Além disso, a evolução passa pelos carros. A fraqueza vem afetando a Red Bull, como afirmou Christian Horner, chefe da equipe, ao "Racing News 365". No caso da McLaren, as recentes atualizações mostram um carro mais competitivo e forte. E os números não mentem: são 14 pódios em 17 corridas.

Oscar Piastri comemora vitória no Azerbaijão (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

Caso continue nesta boa sequência, a McLaren pode acabar com um jejum que dura 26 anos. O último título de construtores da equipe foi em 1998, com Mika Hakkinen - vencedor da disputa entre os pilotos nessa temporada - e David Coulthard.