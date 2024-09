Piastri vence GP do Azerbaijão marcado por batida de Sainz e Pérez na penúltima volta

Piastri comemorando vitória no GP do Azerbaijão (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Publicada em 15/09/2024 - 10:14 • Baku (AZB)

Oscar Piastri lavou a honra da McLaren e venceu o GP do Azerbaijão, realizado neste domingo (15) em Baku. O australiano aproveitou ‘cochilo’ de Charles Leclerc na volta 20, efetuou ultrapassagem e segurou a pressão do piloto da Ferrari até a bandeirada. E a terceira colocação foi decidida na batida entre Carlos Sainz e Sergio Pérez na penúltima volta quando os dois disputavam o terceiro posto. Melhor para George Russell, salvando um pódio improvável para a Mercedes.

Conforme esperado, o desgaste de pneus foi bem menos acentuado que o visto em etapas anteriores, tanto que os pilotos que optaram pelos compostos duros no stint inicial resistiram por mais de 30 das 51 voltas programadas. A corrida, portanto, foi decidida da forma como o torcedor gosta de ver: em disputas de pista entre os pilotos.

E foi uma bela briga entre Piastri e Leclerc após a parada. Na verdade, o monegasco deu uma bobeada e foi superado pelo australiano com certa facilidade, até, mas Oscar não conseguiu abrir a vantagem que se imaginou apesar do carro melhor. Daí em diante, portanto, foi uma perseguição intensa de Leclerc sobre Piastri, com o monegasco colocando de lado e buscando espaço de todas as formas para recuperar o posto.

Do lado de Piastri, a vantagem era um carro bem equilibrado em todos os setores, sobretudo no mais sinuoso, enquanto Leclerc compensava em velocidade de reta, mas não o bastante para recuperar a primeira posição.

Nas voltas finais, a corrida ficou um tanto imprevisível, pois Carlos Sainz chegou com muita ação para entrar na briga pelo pódio contra Sergio Pérez e Leclerc. E quando viu a brecha para dar o bote sobre Checo, a batida entre ambos simplesmente colocou Russell no degrau final.

Com o acidente, Lando Norris terminou em quarto, à frente de Max Verstappen, o quinto colocado. Fernando Alonso levou a Aston Martin a um suado sexto lugar, com os dois carros da Williams pontuando na sequência, Alexander Albon e o novato Franco Colapinto. Lewis Hamilton deu sorte e ficou em nono, com Oliver Bearman em décimo, o primeiro piloto da história a pontuar por duas equipes diferentes nas duas primeiras provas realizadas.

Com Pierre Gasly no fundo do pelotão depois da desclassificação no sábado e Hamilton e Esteban Ocon partindo dos boxes após trocas de motor, os pilotos alinharam para a corrida azeri com 27°C de temperatura ambiente, 47°C de asfalto e 39% de umidade relativa do ar. Nas escolhas de pneus, os oito primeiros colocados partiram com os compostos médios da gama C3, C4 e C5 da Pirelli — mesma escolha de Lewis. Já a Williams optou pela borracha mais dura no carro de Albon, em nono.

Norris, em 15º por conta das punições à sua frente, também foi com os pneus de faixa branca para o stint inicial — estratégia comumente usada por quem larga mais de trás para esticar ao máximo a parada, certamente única em uma pista que não é tão exigente para os pneus, mas que também sempre esconde armadilhas.

Luzes apagadas, Leclerc, na pole, tracionou muito bem e fechou a porta para Piastri, enquanto Pérez colocou lado a lado com Sainz e tomou o terceiro posto logo após a curva 1. Bom início também para Verstappen, já ganhando o lugar de Russell e subindo para quinto. Alonso, Colapinto, Albon e Bearman mantiveram-se entre os dez primeiros, enquanto Norris já era o 13º — que logo virou 12º por conta do furo de pneu de Lance Stroll em incidente com Yuki Tsunoda.

Largada limpa, a briga se intensificou no pelotão intermediário, com Norris perseguindo Tsunoda muito de perto e trazendo Hülkenberg colado na disputa pelo 11º posto. Na abertura do giro 3, Norris efetuou manobra sobre o japonês da RB, que ainda perdeu o posto para o piloto da Haas, caindo para 13º.

Mais dois giros, e Piastri já vinha a menos de 1s de distância para Leclerc no miolo do traçado azeri. No setor 3, o monegasco conseguiu dar uma escapada no início, mas não conseguiu fugir da detecção da asa móvel no retão. Mesmo assim, com um carro forte de reta, Charles conseguiu sustentar a liderança num primeiro instante e ainda colocou mais de 1s na sequência.

Volta 7, Norris entrou na zona do DRS e ensaiou a ultrapassagem sobre Bearman. E sem a menor dificuldade, colocou de lado na linha de dentro e prevaleceu sobre o carro da equipe norte-americana na freada da curva 1. Depois foi a vez de Hülkenberg passar a pressionar o novato e completar a manobra no retão de Baku.

Na frente, Leclerc já colocava 3s sobre Piastri, que recebeu o comando da McLaren de ir para o ‘plano B’. Volta 11, e Colapinto foi o primeiro a parar, calçando os duros com mais 40 giros pela frente. No retorno à pista, Franco colocou-se em 15º, logo atrás de Hamilton.

Alonso entrou na volta seguinte e retornou na frente do argentino, bloqueando um provável undercut da Williams. Volta 13, Verstappen e Russell também fizeram a troca obrigatória, assim como Hamilton, todos já abrindo mão dos médios e colocando os compostos duros. Nessa, quem surgia em boa posição na prova era justamente Norris, já com a borracha mais dura e informando à McLaren que o carro rendia muito bem.

Quando Pérez levou o carro para os boxes, Lando assumiu o quinto posto. Leclerc, Piastri, Sainz e Albon mantinham-se na pista, com o espanhol da Ferrari já avisando que era momento para pôr em prática o ‘plano A’. E a McLaren, no B, simplesmente ficou na mira do undercut, uma vez que Checo era muito mais rápido com pista limpa.

Quando Piastri entrou nos pits na volta 16, Norris acabou funcionando como escudeiro, contendo o ímpeto de Pérez e permitindo ao australiano retornar à frente. Lando, todavia, não aguentou o mexicano por muito tempo, perdendo a quinta posição na sequência.

Sainz foi para a troca obrigatória na volta 18, voltando em sexto, mas com Verstappen colado logo atrás. Dos dez primeiros, apenas Albon, em terceiro, e Norris, o quinto, permaneciam sem paradas, já que haviam partido com os compostos duros para a primeira parte da prova. A ordem de pista, portanto, era Leclerc, Piastri, Albon, Pérez, Norris, Sanz, Verstappen, Russell, Alonso e Gasly — também sem parada — fechando os dez primeiros.

Volta 20, e Piastri enfim fez valer a força do MCL38 no segundo stint e tomou a primeira posição de Leclerc, quem nem teve muito tempo de reagir — na verdade, pareceu até pego de surpresa, não esperando o movimento do carro laranja. Só que o monegasco manteve-se na zona da asa móvel e ainda trouxe Pérez para a brincadeira, a 0s7 do #16.

Enquanto o replay recuperava ultrapassagem de Colapinto sobre Gasly valendo a décima posição, Piastri ainda tinha Leclerc a menos de 1s de distância atrás. Atrás, Sainz aproveitava os pneus em condições melhores e fazia a ultrapassagem sobre Norris, recuperando mais um posto, agora em quinto.

Na volta 24, Verstappen passou a atazanar o juízo de Norris em briga válida pelo sexto lugar. Buscando espaço de todas as formas, o tricampeão chegou a passar reto na curva 15, reclamando logo em seguida dos freios. No retão, Max ficou a apenas 0s6 de Lando, mas não conseguiu achar brecha para tentar a manobra. Albon, sem nada a ver com isso, segurava a dupla com uma Williams valente nas ruas de Baku.

“Qual a expectativa de paradas para Albon e Norris?”, quis saber Russell, em oitavo, no giro 27 de 51, e ouviu do engenheiro “provavelmente daqui a mais dez voltas”. De fato, os compostos duros mostravam-se muito resistentes e sem perder significativamente rendimento comparado aos médios, tanto que o tailandês resistia em quinto mesmo tendo Norris imediatamente atrás.

Enquanto isso, Piastri abriu o giro 28 com 0s6 de vantagem para Leclerc, que levava mais de 1s para Pérez. Na abertura da volta seguinte, Charles ensaiou a ultrapassagem ao colocar de lado na reta principal, mas Oscar deu o lado de fora. Ainda assim, parecia questão de tempo até o piloto da Ferrari recuperar a ponta. A vantagem de Piastri era o carro muito melhor no setor sinuoso de Baku, enquanto Leclerc ameaçava bem mais no trecho de alta.

Na volta 30, Leclerc foi para mais um ataque, mas Piastri deixava o lado de fora como única opção para a disputa da curva 1. Mais dois giros, Charles buscou o mesmo movimento, ainda sem sucesso. A questão era que a McLaren rendia muito no miolo, enquanto a Ferrari conseguia compensar na reta, mas não o suficiente para efetuar a ultrapassagem, uma vez que o MCL38 também era forte no setor 3.

Enquanto isso, Verstappen sofria para segurar um veloz Russell, que conquistou o sexto lugar na volta 34. Mais atrás, Hülkenberg e Albon — que parara dois giros antes — passaram a ser ameaça real aos pontos de Colapinto. Como esperado, os dois não perderam tempo e jogaram Franco para 11º.

Norris enfim parou na volta 38 e retornou em sétimo, entre Verstappen e Alonso. Na frente, Leclerc colava novamente na traseira de Piastri depois de leve saída de traseira, entrando no setor mais rápido a 0s4. De novo, porém, recebeu o lado de fora e não completou a tentativa.

A perseguição foi intensa até as cinco voltas finais, momento em que Leclerc começou a perder um pouco de rendimento e se viu em briga tripla contra Pérez e Sainz pelo segundo posto. Na penúltima volta, em ataque agressivo de Sainz, Pérez fechou a porta e os dois foram parar no muro. Melhor para Leclerc, que cruzou a linha de chegada tranquilo em segundo, e Russell, que viu mais um pódio cair em seu colo em 2024.