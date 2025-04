Max Verstappen desbancou o favoritismo da dupla da McLaren ao vencer o GP do Japão e encostar de vez em Lando Norris na briga pelo título da F1 2025. De acordo com Andrea Stella, chefe da equipe "Papaya", o tetracampeão pode até conseguir tirar a diferença no braço em alguns momentos. Apesar disso, será um desafio grande se manter vivo na disputa pela taça por 24 corridas sem ter o melhor carro.

- Acho que a condição mais importante para buscar os dois campeonatos é ter o melhor carro. Então, é importante que, quando não estivermos em condições de vencer, continuemos conquistando um bom resultado. Assim, se não pode vencer, termine no pódio e, a longo prazo, se continuar com resultados assim, terá uma boa recompensa - destacou o dirigente.

Ainda que Verstappen esteja em uma fase espetacular, o chefe da McLaren acredita que o piloto não vai conseguir se sustentar por muito tempo na briga pelo título na F1 2025. Isso, caso o desempenho da Red Bull continue oscilando ao longo das 24 corridas de 2024.

- Acho que Max, no momento, está fazendo a diferença de alguma forma, mas é muito difícil acompanhar o ritmo em uma temporada com 24 corridas sem ter o melhor carro - finalizou o chefe da McLaren.

O fim de semana da F1 no Japão começou com um cenário muito parecido ao visto nas duas primeiras corridas do ano, que tinha a McLaren despontando como favorita. Porém, após o domínio "Papaya" nos treinos livres, Verstappen fez a diferença na classificação e desbancou Norris, e Oscar Piastri, por menos de 0s1 para ficar com a pole-position. No domingo, neutralizou os pilotos da equipe britânica e venceu sem maiores dificuldades.

Com a vitória, Verstappen abriu 12 pontos de vantagem sobre Piastri e reduziu a diferença em relação ao líder Norris para apenas 1 tento. Assim, o holandês vai fazendo um campeonato de redução de danos muito parecido com o que lhe rendeu o tetracampeonato em F1 2024.

Pódio completo do GP do Japão na F1 2025 (Foto: Philip FONG / AFP)

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após o GP da Japão, o próximo compromisso das equipes é o GP do Bahrein, entre os dias 11 e 13 de abril. Desta vez, a Fórmula 1 volta a um horário confortável para os fãs brasileiros, já que a quarta etapa da temporada de 2025 está agendada para as 12h (de Brasília), no domingo (13).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.