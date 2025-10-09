Mundial de Vôlei de Praia define grupos com 7 duplas brasileiras

O sorteio dos grupos do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia foi realizado nesta quarta (8) e definiu os adversários das sete duplas brasileiras na edição de 2025 na competição que acontecerá em Adelaide, Austrália, entre 14 e 23 de novembro. O Brasil será representado por quatro duplas femininas e três masculinas no torneio.

O Brasil é o maior vencedor da história do Mundial tanto no masculino quanto no feminino. Nas 14 edições anteriores da competição, as duplas brasileiras conquistaram 35 medalhas no total: 13 de ouro, 11 de prata e 11 de bronze. No masculino, foram sete títulos, enquanto no feminino o Brasil soma seis ouros.

Com as sete equipes classificadas, o Brasil divide a segunda posição em número de representantes com a Alemanha, ficando atrás apenas da anfitriã Austrália, que terá 11 duplas na disputa.

Dupla Thamela e Victoria no Elite 16 de Vôlei no RJ (Foto: Volleyball World)

Duplas

Na competição masculina, o sorteio criou um confronto entre brasileiros logo na fase de grupos. George e Saymon enfrentarão seus compatriotas André e Renato no grupo C, que também conta com os campeões olímpicos da Suécia, Ahman/Hellvig, e os australianos Brunett/Hodges. A terceira dupla brasileira, Evandro e Arthur, está no grupo D e terá pela frente equipes da Alemanha, Argentina e Nicarágua.

No feminino, as líderes do ranking mundial, Thamela e Victoria, foram sorteadas no grupo A e enfrentarão duplas da Ucrânia, Paraguai e Peru. Carol e Rebecca, no grupo B, terão como adversárias equipes da Ucrânia, Holanda e Egito. O grupo C terá Vitória e Hegê contra duplas dos Estados Unidos, Holanda e Nigéria. As campeãs olímpicas e vice-campeãs mundiais, Duda e Ana Patrícia, estão no grupo F e jogarão contra representantes da República Tcheca, Polônia e Austrália.

Grupos do Mundial de Vôlei de praia masculino 2025 (Foto: Volleyball World)

Grupos do Mundial de Vôlei de praia feminino 2025 (Foto: Volleyball World)

Como funcionará o torneio?

O torneio reunirá 48 equipes em cada categoria, distribuídas em 12 grupos. O sistema de classificação determina que os primeiros e segundos colocados de cada grupo, além das quatro melhores equipes terceiro colocadas, avançam diretamente à rodada de 32. As oito duplas restantes que terminarem em terceiro lugar disputarão a rodada "lucky loser" (repescagem), de onde sairão mais quatro classificados para a fase eliminatória.

Após a fase de grupos, as duplas classificadas avançarão para as etapas eliminatórias até a definição dos campeões mundiais. A competição terá duração de dez dias em Adelaide.