Incêndio paralisa jogo de vôlei de Julia Bergmann e Roberta na Turquia

Uma cena de grande susto marcou o vôlei turco nesta terça-feira (7). A partida entre o THY, time das brasileiras Roberta e Julia Bergmann, e o Aras Kargo, válida pela Copa da Turquia, foi paralisada por conta de um princípio de incêndio no teto do ginásio Ziraat Bankasi, em Ancara.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Julia Bergmann pela Seleção Brasileira de Vôlei (Foto: VolleyBall World)

O incidente ocorreu durante o terceiro set do confronto. Segundo informações da mídia local, a causa do incêndio teria sido a queda de um raio.

Roberta pela Seleção Brasileira de Vôlei (Foto: VolleyBall World)

No momento da interrupção, o Aras Kargo vencia a partida por 2 sets a 0, mas o THY liderava a terceira parcial por 14 a 11, buscando a reação. As atletas e a comissão técnica se retiraram da quadra imediatamente por segurança.

continua após a publicidade

Após o fogo ser controlado pelas equipes de bombeiros, a partida de volêi foi retomada. O time das brasileiras conseguiu vencer o set (25 a 22), mas não evitou a derrota na parcial seguinte por 25 a 19, resultando no placar final de 3 a 1 para o Aras Kargo. Apesar do resultado negativo, a ponteira Julia Bergmann foi a maior pontuadora de sua equipe, com 16 acertos. O destaque do jogo foi a oposta grega Martha Anthouli, do Aras Kargo, com impressionantes 30 pontos.

Ex-Seleção Brasileira de Vôlei masculino anuncia aposentadoria

Nesta terça-feira (7), Gustavo Bonatto, o "Gustavão", anunciou sua aposentadoria do vôlei, após mais de 25 anos de carreira, por meio de uma publicação nas redes sociais. O central tem 39 anos de idade e foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira adulta em 2014, no comando do técnico Bernardinho.

continua após a publicidade

O último clube de Gustavão no Brasil foi o Joinville, de Santa Catarina. Além disso, teve passagens pelo Minas Tênis Clube, Sesc RJ, Sesi-SP, Campinas, Unisul e UCS, de Caxias do Sul (RS), cidade onde nasceu. No exterior, o atleta de 2,15 cm teve passagens por times da Argentina, da Bélgica e da Grécia.