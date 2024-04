Max Verstappen inicia retomada de domínio e lidera 1-2 da Red Bull em TL1 do GP do Japão

Verstappen liderou o primeiro TL (Foto: AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 05/04/2024 - 01:07 • Suzuka (JAP)

Max Verstappen tratou de mostrar logo no primeiro treino livre do GP do Japão, realizado nesta sexta-feira (5), em Suzuka, que o abandono na Austrália foi apenas uma exceção à regra. Com um ritmo forte, porém dando a impressão de ter se contido, o neerlandês cravou 1min30s056, 0s181 mais rápido que o companheiro de equipe na Red Bull, Sergio Pérez.

A sessão, no entanto, começou a trazer algumas respostas quanto ao desempenho da Ferrari, mais especificamente de um surpreendente Carlos Sainz. O espanhol, responsável pela quebra da sequência de vitórias de Max, ficou em terceiro, a 0s2 do rival taurino e quase 0s3 mais rápido que o companheiro de equipe, Charles Leclerc, que ficou apenas em sexto.

Entre a dupla da Ferrari, os Mercedes de George Russell, quarto, e Lewis Hamilton, quinto, com um início de fim de semana relativamente bom e animador para o resto das atividades. Fernando Alonso colocou a Aston Martin em sétimo, à frente de Oscar Piastri, o melhor carro da McLaren na sessão. Yuki Tsunoda e Lando Norris fecharam o top-10.

Confira como foi o TL1 da Fórmula 1 no Japão:

Ao contrário do que passou a ser costumeiro no calendário da Fórmula 1, o GP do Japão de 2024 foi jogado para o primeiro semestre numa tentativa de deixar a logística de viagens e fuso horário mais aceitáveis ao corpo humano. O cenário, na verdade, não poderia ser mais belo, uma vez que é justamente entre os meses de março e abril que acontece o florescer das típicas cerejeiras da Terra do Sol Nascente.

As flores, aliás, ajudaram a trazer um colorido para a cinzenta Suzuka, que recebeu a F1 com temperaturas baixas, em torno de 16°C e asfalto em 25°C para a primeira sessão e chance de chuva em 69%. O início das atividades, no entanto, foi em pista seca.

Para o final de semana no desafiador traçado japonês, a Pirelli separou a gama mais dura (C1, C2 e C3), desenho totalmente oposto ao visto na Austrália, quando os carros utilizaram a borracha mais macia. Com essa configuração, a Ferrari acabou surpreendendo e demonstrando um ótimo controle do desgaste de pneus, enquanto a Red Bull sofreu mais que o esperado.

Seria, portanto, a chance de ver se os italianos teriam, de fato, ritmo para acompanhar os taurinos, já que a expectativa seria ver o RB20 em performance muito melhor. Para completar, o time de Milton Keynes ainda apostou em mudanças nas entradas de ar e no assoalho buscando otimizar o componente sem sofrer alterações com o peso. Além disso, pensado especificamente no GP do Japão, reduziu os dutos de entrada e saída dos freios dianteiros.

(Foto: Philip FONG / AFP)

Box liberado, a transmissão acompanhou a saída do novato Ayumu Iwasa, integrante da academia da Red Bull e também do programa de pilotos da Honda, à pista ao volante do carro da RB (Visa Cash App RB). Com Yuki Tsunoda no outro bólido, era a primeira vez que a F1 voltava a ter em uma sessão oficial de GP dois pilotos japoneses desde 2010, quando Kamui Kobayshi e Sakon Yamamoto alinharam para o GP da Coreia do Sul.

Só que Iwasa não chegou a completar a volta, logo recolhendo novamente aos boxes. Alguns minutos depois, as imagens mostraram um trabalho intenso no carro #40 nos boxes da Racing Bulls.

Na pista, com dez minutos completados, Norris aparecia na liderança com 1min31s781, tempo registrado com os compostos médios. Pérez, de duros, era apenas 0s032 mais lento que o piloto da McLaren, enquanto Alonso, também de médios, aparecia na quarta colocação, à frente de Leclerc. Verstappen, por sua vez, mantinha-se com o carro recolhido, sem tempo registrado.

A expectativa para a ação do neerlandês também era grande, sobretudo por conta da quebra na Austrália após um problema nos freios que começou ainda na classificação. Assegurando que um novo incidente não era preocupação para Suzuka, o #1 foi à pista para o seu primeiro giro calçado com os compostos de faixa branca e ficou a 0s8 da marca que ainda pertencia a Norris.

Enquanto Iwasa retornava à pista e registrava tempo, Max virava 1min31s463, assumindo a liderança. Alonso, por sua vez, fazia o mesmo tempo de volta de Norris — curiosamente, o duo da Ferrari, Leclerc e Sainz, também virava exatamente igual, porém 0s2 mais lentos: 1min31s913, aparecendo em sexto e sétimo, respectivamente.

Perto da marca de 30 minutos, Verstappen, Norris, Alonso, Pérez, Russell, Leclerc, Sainz, Hamilton, Tsunoda e Bottas formavam o top-10. Apenas em oitavo, o heptacampeão da Mercedes precisou de um motor novo para o Japão após a quebra em Melbourne ter dado perda total na unidade de potência.

A bandeira vermelha, então, foi acionada faltando 29 minutos para o final após Logant Sargeant escapar e bater forte na curva 7 da pista, a última da sequência em S que exige muita técnica da parte do piloto. E detalhe: o americano usava justamente o chassi destruído por Alexander Albon na Austrália e reparado para a prova japonesa.

(Foto: Philip FONG / AFP)

Antes da paralisação, Hamilton virou 1min30s543 já com os pneus de faixa vermelha. A pista foi novamente liberada faltando cerca de 19 minutos para a bandeira quadriculada, e Verstappen, também com os macios, melhorou em 0s487 a marca de Hamilton. Sainz veio no embalo e chegou a passar um pouco menos de 0s1 mais lento que Max no segundo trecho, mas perdeu tempo na parte final, ficando em terceiro.

Os dez minutos finais foram para stints longos com os pneus macios. Com os compostos, Tsunoda conseguiu o seu melhor primeiro setor, mas não conseguiu manter o ritmo no segundo trecho, fechando a volta sem baixar da própria marca e mantendo-se em nono. Iwasa vinha em 14º. Dali em diante, nenhuma mudança significativa, sobretudo na parte de cima da tabela, que viu mais uma vez o #1 da Red Bull de Max no topo.

O GRANDE PRÊMIO acompanha AO VIVO e EM TEMPO REAL todas as atividades do GP do Japão, em Suzuka, e transmite classificação e corrida em segunda tela, em parceria com a Voz do Esporte, na GPTV, o canal do GP no Youtube. Além disso, debate tudo que aconteceu na pista com o Briefing após segundo treino livre e classificação, além de antes e depois da corrida. O treino livre 2 está marcado para as 3h desta sexta-feira (de Brasília GMT-3). No sábado, a classificação acontece às 3h. No domingo, a largada está marcada para as 2h.