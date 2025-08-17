Jorge Martin não terminou a corrida e apenas correu três vezes nesta temporada.

Atual líder do campeonato da MotoGP, Marc Márquez teve um fim de semana perfeito na histórica corrida da Áustria. O espanhol, hexacampeão mundial, segue liderando a classe rainha e adicionou 37 pontos com a sua primeira vitória no Red Bull Ring, o circuito que fica em Spielberg, na Áustria.

continua após a publicidade

O grande prêmio, que foi a milésima corrida da história da MotoGP, foi marcado pela disputa entre Márquez (Ducati de fábrica) e o italiano Marco Bezzecchi (Aprilla), que liderou a primeira parte da prova. Porém, o fenômeno espanhol ultrapassou o rival e teve folga na liderança até a bandeirada final. Bezzecchi, por sua vez, perdeu fôlego e ainda foi ultrapassado por Fermin Aldeguer, terminando o GP da Áustria em terceiro.

O espanhol Pedro Acosta e o italiano Enea Bastianini (ambos da KTM) completaram o top-5 do GP da Áustria. Atual campeão mundial, o espanhol Jorge Martin segue com problemas e não terminou a prova. Martin sofreu duas lesões diferentes no início do ano e esta foi apenas a sua terceira corrida na temporada. No total, a corrida na Áustria foi a 13ª etapa de 2025.

continua após a publicidade

Momento da vitória de Márquez

Duelo de irmãos no topo da MotoGP

Márquez venceu a sexta corrida seguida e lidera a atual edição do torneio - ele havia vencido, também pela sexta vez consecutiva, o sprint de sábado, que também lhe rendeu preciosos pontos. Marc agora tem 482 pontos e desfruta de boa folga em relação ao segundo colocado, Alex Márquez.

Irmão mais novo de Marc, Alex corre pela equipe Gresini Racing e tem 276 pontos. Na Áustria, Alex Márquez não foi bem, ficando apenas em décimo após sofrer uma penalidade e adicionando apenas 15 pontos na corrida pelo título.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Próximas etapas da MotoGP

No próximo fim de semana, a MotoGP retorna com sua 1001ª corrida em Balaton Park, na Hungria. O GP húngaro acontece entre 22 e 24 de Agosto.

Faltam nove corridas para o fim da temporada e a contagem regressiva para o sétimo título mundial de Márquez já começou. O espanhol, hexacampeão da categoria, não vence um título mundial desde 2019, mas a seca está cada vez mais perto de chegar ao fim.