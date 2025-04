Maria Lenk: Guilherme Caribé é destaque nos 50m livre

Mais uma vez, Guilherme Caribé foi destaque no Troféu Maria Lenk. Na manhã desta sexta-feira (25), pelas eliminatórias dos 50m livre, o velocista nadou para 21s93 e garantiu a classificação para a final, além do índice para o Mundial de Singapura. O Maria Lenk acontece no Parque Aquático do Flamengo, no Rio de Janeiro.

As provas de 50m estilos estão em destaque, já que foram anunciadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), no início de abril, como integrantes do programa olímpico para o ciclo de LA 2028. Entre as mulheres, Lorrane Ferreira teve o melhor tempo nos 50m livre, com 25s19.

O Troféu Maria Lenk é o Campeonato Brasileiro absoluto de Natação e serve como seletiva para o Mundial de Esportes Aquáticos, o Mundial Júnior e os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção.

Programação e onde assistir

Seis finais serão disputadas na noite desta sexta-feira (25), pelo Maria Lenk, a partir das 18h (horário de Brasília), com transmissão pelo SporTV e no YouTube, no Canal Olímpico do Brasil e Swimchannel. Além de Guilherme Caribé e Lorrane Ferreira, outro nome de destaque confirmado nas finais é Mafê Costa, nos 200m borboleta.

200m medley feminino

200m medley masculino

50m livre feminino

50m livre masculino

200m borboleta feminino

200m borboleta masculino

Maria Fernanda Costa foi à decisão dos 200m borboleta (Foto: Satiro Sodré/ CBDA)

Atletas com índice para o Mundial de Singapura

Maria Fernanda Costa (Unisanta)

400 m livre – 4:06.30

200 m livre – 1:57.60

Gabrielle Gonçalves Roncatto (Unisanta)

400 m livre – 4:06.53

1 500 m livre – 16:19.82

Stephanie Balduccini (Unisanta)

200 m livre – 1:56.43

100 m livre – 53.87 (recorde sul-americano)

Guilherme Costa (SESC-RJ)

400 m livre – 3:45.35

Stephan Steverink (Flamengo)

400 m livre – 3:47.21

Guilherme Caribé (Unisanta)

100 m livre – 47.10 (recorde de campeonato)

50m livre - 21s93

João Luiz Gomes Jr. (Pinheiros)

50 m peito – 27.23

Letícia Fassina Romão (Minas Tênis Clube)

1 500 m livre – 16:21.26

Guilherme Dias Basseto (Unisanta)

50 m costas – 24.61