Estrelas do atletismo se reúnem na estreia da Diamond League

A temporada mundial do atletismo começa neste sábado (26), com a estreia da Diamond League, que reúne os principais nomes das diferentes modalidades. As provas acontecem em Xiamen, na China, a partir das 7h15 (horário de Brasília). Ao todo, serão 15 etapas disputadas ao longo de 2025, com os campeões de cada disciplina definidos em agosto, na Suíça.

Recordistas Mundiais

Armand ‘Mondo’ Duplantis, eleito como Atleta do Ano pelo Prêmio Laureus, no início da semana, será a grande estrela do salto com vara. O sueco é tetracampeão da Diamond League e bicampeão olímpico, além de dono de 11 recordes mundiais na modalidade.

Entre as mulheres, a ucraniana Yaroslava Mahuchikh é um dos grandes destaques. Em 2024, a estrela do salto em altura foi a responsável por quebrar um recorde que já durava 37 anos, estabelecido pela búlgara Stefka Kostadinova. Ela é dona do tricampeonato da Diamond League.

Matheus Lima será o representante brasileiro na Diamond League (Foto: Alexandre Loureiro/ COB)

Estreante brasileiro

O Brasil terá apenas um representante na primeira etapa da Diamond League. Matheus Lima disputará a prova dos 300m com barreiras, incluída no calendário mundial em março deste ano pela World Athletics. Nos Jogos Olímpicos de 2024, ao lado de Alison dos Santos, Matheus chegou às semifinais dos 400m com barreiras.

Programação e onde assistir

As disputas na abertura da temporada 2025 do atletismo, em Xiamen, na China, acontecem pela manhã no horário do Brasil. Os eventos serão transmitidos pelo canal fechado SporTV2.

7h15: salto em altura feminino

7h20: arremesso de peso feminino

7h35: salto com vara masculino

8h04: 400m masculino

8h15: 5000m feminino

8h21: lançamento de disco feminino

8h39: salto em distância masculino

8h40: 110m com barreiras masculino

8h50: 200m feminino

9h01: 100m masculino

9h10: 1000m feminino

9h24: 100m com barreiras feminino

9h33: 3000m com obstáculos masculino

9h52: 300m com barreiras masculino