Padel, esporte febre entre CR7, Vini Jr e Neymar, chega a Niterói para o Circuito Estadual

O melhor do padel fluminense, esporte que virou uma febre mundial e já conquistou craques do futebol como Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior e Neymar, desembarca em Niterói a partir desta sexta-feira (24). A Arena Padel RJ será o palco da 2ª etapa do Circuito Estadual, que promete lotar as quadras com um total de 92 duplas inscritas, divididas em dois finais de semana de competição intensa.

continua após a publicidade

Cristiano Ronaldo é um grande entusiasta da modalidade (Foto: AFP via Getty Images)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O evento, que conta com o Portal Lance! como parceiro de mídia, terá transmissão ao vivo dos principais jogos pelo canal YouTube Oficial da Rio Padel.

Para este primeiro fim de semana, que vai de sexta (24) a domingo (26), 39 duplas estão confirmadas. O segundo fim de semana (31/10 a 02/11) receberá as 53 duplas restantes, completando o grande número de inscritos da etapa.

continua após a publicidade

Uma particularidade desta etapa muda o cenário da competição: tanto no masculino quanto no feminino, não houve número suficiente de inscritos para fechar a chave da 2ª categoria.

Com isso, a 3ª categoria passa a ser a principal chave da competição valendo pontos para o ranking. A disputa promete ser acirrada, já que o título em cada categoria garante 800 pontos cruciais para cada atleta da dupla campeã no ranking estadual. A categorização segue os padrões da COBRAPA (Confederação Brasileira de Padel), alinhando o nível dos atletas do Rio ao cenário nacional.

continua após a publicidade

Categoria Open é a atração principal do Circuito Estadual de Padel

Apesar da 3ª categoria concentrar a briga pelos pontos, o nível técnico mais elevado estará na Categoria Open.

Esta chave especial reunirá os melhores atletas do Rio de Janeiro em disputas de altíssimo nível. Embora seja a grande atração para o público, a Categoria Open funciona como um "desafio de elite" e não soma pontos para os rankings estadual ou nacional, permitindo que os principais nomes do estado joguem sem a pressão do ranking.

As demais categorias em disputa vão da 4ª até a 7ª (iniciantes), garantindo jogos para todos os níveis de praticantes.

Programação do fim de semana em Niterói

Os fãs do esporte podem se preparar para uma maratona de jogos. A programação deste primeiro fim de semana já começa quente na noite de sexta:

24/10 (Sexta-feira): 19h às 23h30

25/10 (Sábado): 9h às 22h

26/10 (Domingo): 9h às 17h