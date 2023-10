O brasileiro Marcus D'Almeida vive um ano fantástico no tiro com arco: o atleta chegou ao topo do ranking mundial e foi campeão da Copa do Mundo da modalidade. Em entrevista ao Lance!, que vai ao ar completa nesta quinta-feira (5), ele falou que se tornar o número um do planeta foi a realização de um sonho e comentou quais são os próximos grandes objetivos no esporte.