Com os resultados, o Brasil ficou sem conquistas neste Grand Slam. O evento é um dos mais prestigiados do Circuito de Judô no caminho para de Paris 2024. Com mil pontos em jogo para os vencedores de cada uma das 14 categorias, distribuídas igualitariamente entre os gêneros, o torneio tem um impacto importante na formação da lista final dos atletas que representarão o judô brasileiro na próxima Olimpíada.