Beatriz Haddad Maia, número 13 do mundo, tem estreia marcada para esta segunda-feira (5) no WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, evento sobre piso duro com premiação de US$ 922 mil. A paulistana encara a chinesa Xiyu Wang, 63ª colocada, por volta das 7h30 (de Brasília), no segundo jogo da quadra central. O jogo terá transmissão do streaming "Star Plus". A ESPN só irá exibir o torneio de Dubai, que será jogado a partir do dia 19.