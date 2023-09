O quinto e último episódio da série "Chamada Olímpica" - fruto da parceria entre o Lance! e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) - está no ar. Dessa vez, o convidado é Rafael Silva, o Baby, judoca com duas medalhas olímpicas no currículo. Na entrevista, o atleta de 36 anos conta como começou a praticar a modalidade, fala sobre deixar um legado no esporte e projeta os últimos capítulos da carreira. Assista ao programa completo no vídeo acima.