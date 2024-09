Marco La Porta promete ‘decisões mais colegiadas’ caso seja eleito no COB

Copiar Link

Escrito por Marcio Dolzan e Pedro Werneck • Publicada em 30/09/2024 - 16:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Candidato à presidência do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco Antônio La Porta promete “uma gestão mais colegiada” caso seja eleito no pleito da próxima quinta-feira (3). La Porta foi vice no atual mandato de Paulo Wanderley Teixeira, mas deixou o cargo em março por divergências e, como rege o estatuto do comitê, a tempo de concorrer à presidência. A medalhista Yane Marques concorre à vice em sua chapa. Assista à entrevista exclusiva com a dupla acima.

— O que precisa mudar é uma participação maior do Conselho de Administração, uma gestão mais colegiada. As decisões hoje no COB são muito centralizadas na atividade política, e a gente entende que foram criados órgãos (de gestão), seja por força da lei, seja por boas práticas de governança, que hoje no COB não são utilizados da maneira correta — considera La Porta.

Ele diz que, caso eleito, vai propor uma revisão no Estatuto da entidade que permita um maior poder de decisão ao Conselho de Administração e à Comissão de Atletas. Na visão de La Porta, atualmente os órgãos apenas servem para referendar decisões da presidência.

Marco La Porta concorre à presidência do Comitê Olímpico do Brasil (Foto: Heitor Vilela/COB)

— Uma das primeiras mudanças que a gente vai fazer é que o presidente do COB não seja mais o presidente do Conselho de Administração, como é em qualquer empresa, para que as decisões possam ser mais estratégicas. Não ficar apenas naquela decisão de concordar com a assinatura de contrato, de concordar com a decisão do COB; que seja uma decisão mais estratégica, que os problemas sejam trazidos, com a solução em conjunto, e também que a estratégia seja mais discutida — ressalta o candidato.

A chapa de Marco La Porta tem Yane Marques como vice. Medalhista de bronze no pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, ela passou a atuar na gestão esportiva depois de deixar as pistas. Yane presidiu a Comissão de Atletas do COB e, atualmente, é secretária Executiva de Esportes Educacionais da prefeitura de Recife.

Yane diz que sua trajetória dentro e fora das pistas está entre as motivações que a levaram a concorrer nesta eleição:

— Desde 2017 eu tenho a intenção (de estar na gestão do COB). Eu estou com energia, estou com disposição para emprestar um pouquinho disso tudo que eu vivi. Foram três Olimpíadas como atleta, me dediquei à parte acadêmica, à gestão esportiva, à gestão pública. Junto com o La Porta, estamos em sintonia, em harmonia, temos pensamentos parecidos.

Como funciona a eleição do COB?

Marco La Porta concorrerá contra Paulo Wanderley, presidente desde 2017. O mandatário do Comitê Olímpico do Brasil (COB) é eleito através de votação da Assembleia Geral, composta por pessoas jurídicas associadas à entidade, representantes da Comissão de Atletas do COB e membros brasileiros do Comitê Olímpico Internacional (COI).

A eleição acontecerá no próximo dia 3 de outubro, no Centro de Treinamento da entidade, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Entrevista exclusiva com Paulo Wanderley

O Lance! também conversou com Paulo Wanderley. A entrevista exclusiva será publicada nesta terça-feira (1º).