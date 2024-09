‘No COI, são 12’, diz presidente do COB, que quer ficar 11 anos no cargo

Paulo Wanderley, presidente do COB desde 2017 (Foto: Divulgação / COB)







Escrito por Marcio Dolzan e Pedro Werneck • Publicada em 27/09/2024 - 15:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 2017, Paulo Wanderley concorre ao cargo novamente este ano. A candidatura é contestada pela oposição, uma vez que, se eleito, ultrapassará o máximo de oito anos de mandato estabelecido pelo estatuto da entidade. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o dirigente minimizou a polêmica e citou a Carta Olímpica do Comitê Olímpico Internacional (COI), que permite um período mais longo aos comandantes à frente das confederações filiadas.

— Conjunturas. Conjunturas. Apenas ideias. Não tem nada concreto, não tem nada escrito. Não fui interpelado sobre isso. Para mim, é tudo conjuntura. Faz parte do processo, da discussão. Não tem problema — afirmou.

Paulo Wanderley entende que uma possível eleição não configura um terceiro mandato, porque, no primeiro, em 2017, assumiu inicialmente como vice-presidente. Ainda em outubro daquele ano, porém, se tornou presidente após renúncia de Carlos Arthur Nuzman.

Questionado se os sete anos de mandato cumpridos até o momento são pouco tempo para a gestão, Paulo Wanderley citou como exemplo a Carta Olímpica do COI, que permite que os presidentes das confederações filiadas permaneçam até 12 anos no comando das respectivas entidades.

— Eu só posso dizer a você o seguinte: o Comitê Olímpico do Brasil nessa gestão melhorou em todos os níveis. Na gestão, na gestão esportiva, na governança. Aliás, estou surpreso, porque a única coisa que se fala nessa pré-eleição é sobre essa questão, que é até especulação e não cabe a mim responder, porque é jurídico, e é o jurídico que tem que responder — disse. — E eu vou te dar um exemplo, aqui. Nós somos filiados ao COI. Nós somos representantes do movimento olímpico no Brasil. E nós obedecemos à Carta Olímpica, que não conflita com os interesses do país, com a legislação de cada país. E no COI são 12 anos.

Apesar de citar o tempo máximo estipulado na Carta Olímpica, Paulo Wanderley disse que está de acordo com o estatuto do COB, aprovado já durante a sua gestão:

— Não atrapalha nada (o estatuto) porque eu aceitei isso aí. Está no nosso estatuto, entendeu? E eu obedeço à lei tranquilamente. Não se discute a lei depois que ela for sancionada e promulgada. Mas não pode valer só o outro lado, não é? Tem que escutar as razões que existem de todos os lados. Para isso existe a legislação, o direito à resposta, ao contraditório. Mas eu estou tranquilo com relação a isso aí, não tenho preocupação nenhuma.

Como é a relação entre Paulo Wanderley e Marco La Porta?

Paulo Wanderley concorrerá contra Marco La Porta, que foi seu vice-presidente entre 2017 e março deste ano, quando largou o cargo para registrar a candidatura. Segundo o atual mandatário do COB, os dois não tiveram grandes desentendimentos durante a gestão.

— Se eu encontrar com ele (La Porta), eu vou cumprimentá-lo, vou tomar um café com ele, não tem (desentendimento)... Falta oportunidade só, mas não tem nenhum... Em absoluto. Neste momento, estamos em situações eletivas, em pensamentos diferentes, ele tem o seu, eu tenho o meu, mas não tem essa questão (de rompimento). Nós somos, em um momento, adversários políticos de ideias, de propostas, não é? Então é isso, não tem... Não coloque o pessoal à frente da política, do profissional, tem o seu espaço próprio e há que se respeitar — disse.

Marco La Porta, à esquerda, e Paulo Wanderley, à direita (Foto: Divulgação / COB)

Como funciona a eleição do COB?

O presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) é eleito através de votação da Assembleia Geral, composta por pessoas jurídicas associadas à entidade, representantes da Comissão de Atletas do COB e membros brasileiros do Comitê Olímpico Internacional (COI).

A eleição acontecerá no próximo dia 3 de outubro, no Centro de Treinamento da entidade, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial da União no dia 3 de setembro.

