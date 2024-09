Paulo Wanderley é o atual presidente do COB (Foto: Alex Ferro/COB)







Escrito por Joyce Rodrigues , supervisionado por Marcio Dolzan • Publicada em 30/09/2024 - 09:59 • Rio de Janeiro (RJ)

O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB) deu aval à candidatura de Paulo Wanderley para tentar a reeleição à presidência do COB, a qual ocupa desde 2017. Com isso, a Comissão Eleitoral referendou a chapa do atual mandatário para a eleição marcada para a próxima quinta-feira, 3 de outubro. Paulo Wanderley irá concorrer contra Marco La Porta, que foi seu vice.

Desde que Paulo Wanderley anunciou o interesse em concorrer à eleição, sua participação no pleito vem sendo questionada por opositores, atletas e entidades, que entendem que eles estaria concorrendo a um terceiro mandato, o que é vedado Estatuto do comitê e pela Lei Geral do Esporte.

Há duas semanas, a Comissão de Atletas do COB solicitou um parecer jurídico sobre a questão. O COB, então, encomendou uma análise externa sobre o tema. À época, o Conselho de Ética do comitê questionou a contratação de parecer jurídico, apontando "aparente conflito de interesse". Agora, porém, considerou o documento legítimo e referendou a candidatura de Paulo Wanderley.

"Entendemos que não é antiético aquilo que a lei regula ou permite. A compreensão de certo ou errado, moral ou imoral, é um conceito subjetivo. Forçoso concluir que não há vedação para a participação do sr. Paulo Wanderley Teixeira na próxima eleição para concorrer ao cargo de Presidente do COB, seja porque a sucessão difere de eleição para o cargo específico, seja porque as alterações normativas restritivas passaram a viger durante a sua gestão por sucessão", diz ofício do Conselho de Ética, feito com base no parecer jurídico.

Paulo Wanderley, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro

Com isso, a Comissão Eleitoral, responsável por acompanhar as eleições da entidade, validou a manifestação do Conselho. Paulo Wanderley, portanto, está confirmado como candidato.

