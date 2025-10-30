Fundador do Desimpedidos, André Barros comenta união com Kings League
Empresário analisa momento da indústria e do canal
- Matéria
- Mais Notícias
No mais recente episódio do Sport Insider, programa que mergulha nos bastidores e negócios do esporte, o convidado foi André Barros, sócio e co-CEO da holding Ola Sports e da N Sports. Na entrevista, o empresário comentou a união da Kings League com o Desimpedidos, canal do qual é um dos fundadores.
Champions League: marca brasileira desbanca europeia e será patrocinadora
Lance! Biz
Brasil, França ou Espanha: saiba quem lucra mais em vendas para o exterior
Lance! Biz
Fifa anuncia relançamento de plataforma de streaming para 2026; entenda
Lance! Biz
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
- A Kings League se identifica muito com o conceito do Desimpedidos, por isso que a gente apostou na aquisição do canal. Conversa muito mais, tem um ar e uma pegada de entretenimento - destacou.
Recentemente, a N Sports assinou acordo de licenciamento com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para ser a co-gestora da Time Brasil TV. É uma nova aposta também do órgão.
- Fizemos muitas pesquisas para chegar à conclusão de que há um público que ainda não está sendo atendido. Eu tenho o Galvão Bueno, mas também o Chico Pedrotti. Tenho o Fê Medeiros e Gabi Martins. Perfis diferentes para atender comunidades distintas do esporte e uma audiência multigeracional - analisou André Barros.
André defende um modelo de mídia colaborativo e flexível, em contraposição à TV aberta. Naturalmente, mais próxima da linguagem digital.
- Eu não quero ser TV aberta, eu quero ser colaborativo. Vamos ter concorrências, mas, muitas vezes, podemos trabalhar juntos. Isso já acontece com a Record, na Série A - observou.
A parceria com o COB
O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) acertou uma parceria para operação da Time Brasil TV, canal do órgão do Youtube. É com a N Sports, emissora que vem se ampliando também na tv fechada e no streaming. A previsão de lançamento da nova fase é no dia 18, quando vão faltar mil dias para as Olimpíadas de Los Angeles.
- O licenciamento da Time Brasil TV pela N Sports é mais um passo importante na estratégia de comunicação do COB para levar o esporte olímpico brasileiro a todos os cantos do país - destacou Manoela Penna, diretora de comunicação, marketing e valores olímpicos do COB.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias