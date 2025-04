Maratona de Boston, essa jovem senhora de 129 anos, renasce!

***Escrevi estas mal traçadas e nervosas linhas, ontem, durante a transmissão da Maratona de Boston. Queria tentar mostrar a paixão que envolve essa prova, que, definitivamente, não é uma prova. É um modo de viver de uma bela e, quase sempre, pacata região da “Nova Inglaterra”, no centro-norte dos Estados Unidos.

Prólogo: Condado de Hopkinton, onde tudo começa, rumo ao centro de Boston.

Após um hino americano choroso, é dada a largada para a centésima vigésima nona Maratona de Boston. A partir de agora, o mundo da Corrida ruma a Boston, a princípio ganhando as ruas estreitas de Hopkinton, acompanhando os trilhos dos velhos trens que levavam mais de 2 horas para cumprir o percurso, que hoje 30 mil atletas, felizardos eleitos que conquistaram este direito se qualificando para tal, irão trilhar com orgulho.

Após alguns minutos, eles se dirigem à Framingham pela Rodovia 495, para alcançarem a 90. O dia está lindo, a temperatura perfeita, 10 graus.

1⁠º ato: enquanto os homens ganham a rodovia 90, as mulheres se acotovelam, aguardando a sua largada, ansiosas, prontas para ganharem as estradas douradas da Nova Inglaterra.

Mais adiante, a elite masculina vai forte, passando os 5km, rodando fácil abaixo de 2’54p/km, lembrando que os primeiros 6kms são compostos de suaves descidas. E um primeiro pelotão com mais de 50 cabeças segue vibrante.

Enfim, minutos depois, as porteiras da maratona de Boston se escancaram para a largada de mais de 30 mil atletas amadores de qualidade (por conta dos tempos de classificação, lembram?). Neste momento, todos os caminhos são um só, e estes levam a Boston.

2⁠º ato: tanto homens quanto mulheres seguem velozes, mas de antemão sabemos que não haverá recorde mundial, pois o percurso de Boston não cumpre com todos os requisitos (a distância geográfica entre LARGADA e CHEGADA, é de mais de 21,1kms, e não é permitido). Mas isso não os impede de tentar quebra hoje o recorde da prova, que é antigo, de 2012, do grande Geoffrey Mutai, de 2h03’02”.

Por falar nisso, a passagem dos 10km foi promissora: enxutos 28’52”, nada mal! Projetando uma marca de 2h02’. Mas, lembremos que esta é a parte mais rápida do percurso. E o etíope Lemma Sisay, vencedor do ano passado, tem 2h01’48”, como sua melhor marca em Maratona!

3⁠º ato: Bela passagem dos 15kms!! Com 43:29, Lemma o campeão em 2024 e favorito deste ano, puxa o grande pelotão, tentando não errar o ritmo muito forte que iniciou ano passado e quase não conseguiu sobreviver a sua própria ousadia. Projeta, caso resista às Heartbreak Hills, um tempo próximo da quebra do Recorde da prova! Mas, as chances de quebra já se tornam remotas.

Enquanto isto, Marcel Hug, a “Bala de Prata”, vence pela 8⁠ª vez a categoria cadeira de rodas! Em apenas 1h21 minutos, Hug, faz o percurso que separa Hopkinton de Boston, mais rápido do que o bucólico e histórico trenzinho secular!

4⁠º Ato: E lá se vai a meia maratona, rápido como se furta, para 1h01’52, com o pelotão impondo um ritmo comportado, quase uma “marcha-rancho”, quando se queria mesmo um frevo rasgado! Os calejados ponteiros do pelotão líder começam a pensar seriamente na vida (ou na sobrevida) lá pelas montanhas dos corações partidos!!!

As cadeirantes também fecham a prova, com tempos estelares! E na prova para corredoras profissionais, as moças estão quase rompendo a metade da prova, e elas vêm forte! Sinal de alerta de recorde ligado!

As 5 africanas (2 etíopes e 3 quenianas) passam com 1h08’40”, amadurecendo uma possível quebra de recorde da prova, que é de 2h19’59”. Mas para isso terão que trincar os dentes e atacar forte as temidas subidas dos 30kms. Será?

5⁠º Ato: A passagem dos homens pelos 30 km não ajudam muito aos rapazes, que retomaram a tendência de ritmo novamente forte, com 1h28’39”, mas ainda faltam algumas subidinhas incômodas. O atual campeão, Lema, pediu as contas e encostou na calçada, exausto. Agora a briga não é por tempo, é pela vitória, e o pelotão começa a emagrecer. Vemos muitos africanos, mas a presença festejada de 3 americanos, neste dia do Patriota, aumenta o barulho da torcida!

No feminino, um ataque das etíopes nos mostra que a guerra foi declarada! E lá vão elas rumo aos 30kms!

Penúltimo ato:

O queniano John Korir, ataca sozinho, para testar seus adversários, que demoram a responder. Eles devem lembrar que Korir é maratonista de 2h:02! Não deve ser menosprezado. E Korir só faz abrir distância do pelotão perseguidor! No feminino, restaram três na liderança. E elas já está na parte rápida do final de prova. Essa chegada promete!

O panorama, neste momento, é o seguinte:

Mulheres: Ao se aproximarem dos 30km temos 4 atletas liderando, rumo às subidas longas e suaves, são 2 quenianas e 2 etíopes. As etíopes têm marcas melhores, mas estamos em Boston, e aqui, vence quem tiver mais alma para dar! E a possibilidade de quebra do recorde da prova no feminino amadurece e ganha nomes: Lokedi e Obiri

Homens: A hora da verdade→ John Korir continua firme na liderança solo, e ainda se dá ao luxo de aumentar suave e progressivamente. A vitória de Korir se constrói a cada passada. O vice do ano passado quer ser o primeiro hoje!

Epílogo:

E John Korir começa a rasgar as ruas de Boston, já sonhando em passar pela biblioteca municipal e ver o grande pórtico de chegada se materializar diante de seus olhos úmidos. O público, que cresceu assistindo às chegadas da Maratona de Boston, sabe como se portar, gritam e aplaudem freneticamente os atletas, sejam profissionais ou amadores. O pelotão perseguidor luta bravamente, pois são 3 grandes atletas, para apenas 2 vagas no pódio! A primeira já é de Korir!

E por falar em Korir, a chance de quebra de recorde morreu, o garoto abriu muito dos perseguidores, e agora flana, curtindo cada metro de liderança rumo à vitória. Que prova espetacular faz Korir, passeando pelas hoje frenéticas ruas e avenidas de Boston

As mulheres, em guerra declarada minutos atrás, se digladiam metro a metro. Não há uma favorita, são quatro gigantes, que se entregam totalmente em busca da desejada chegada.

E lá vem ele em completa solidão para a chegada! Vence Korir, com 2h04’45”!

Agora, todos os olhares convergem para as 4 amazonas aladas, a batalha continua, ninguém se entrega, ninguém ousa aliviar, se entregar! Elas começam a invadir a área urbana de Boston, agora são apenas três, um pequeno pelotão alado, numa luta física e mental. As três no mesmo passo. A bicampeã de Boston, a queniana Obiri, tenta se impor, mas suas adversárias são precisas e neutralizam a tentativa. Alguém mais se habilita? Acho que irão deixar para decidir no quilômetro final, já à sombra da chegada. E o público delira, respondendo ao espetáculo dado pelas, agora três, heroínas do asfalto.

As duas quenianas assumem a liderança no km 41! Apenas 2km as separam da glória. Elas foram primeira e segunda no ano passado. É dobradinha recorrente, e com direito a recorde da prova!! O duelo ajuda a ficar mais rápido este final de prova!

Passo a passo ombro a ombro, as quenianas seguem em ritmo alucinante rumo à chegada. Quem vence?

Lokedi, num esforço final, aumenta com energia não se sabe de onde tirada, e força mais, e mais, tentando dar o troco do ano passado! Obiri, incrédula, tenta se manter em moviment0, viva, para honrar o segundo lugar.

Lokedi cruza a linha de chegada em primeiro, quebrando o recorde da maratona de Boston e fazendo sua melhor marca pessoal, 2h17’22”!

E Boston não para por aí. Eu, do meu canto, me levando, completo a caneca de, agora, um café quente e encorpado, dou por encerrada a minha missão. Mas Boston, não! Pois agora, volta a se ocupar com mais 30 mil amadores a caminho da chegada. E, amanhã cedo, num grande salão de reuniões, já começará a se preparar para a 130⁠ª edição, daqui a 365 dias!

Assim é Boston, assim é a maratona de Boston, o habitante de Boston e a região.

Boston e sua religião, chamada Maratona de Boston!

Lauter Nogueira