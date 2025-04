O incendiário verão do Hemisfério Sul e o duro inverno do Norte, enfim vão ao fim, e milhões de pessoas mundo afora se preparam para competir nas grandes provas de abril, a famosa janela dos eventos outdoor. Que venha abril, e que seja ao vivo, participando ou assistindo! Que venham então, as maratonas da janela de abril, especialmente Paris, Boston, Londres e Roterdã, todas com mais de 40 anos, e destacando-se pela longevidade Boston, do alto de seus 128 aninhos.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

BOSTON

Quanta história essa jovem centenária traz, entre sua largada no condado de Hopkinton, e a emblemática chegada em Boylston Street, em frente à Biblioteca municipal de Boston. Quantas chegadas épicas e duelos espetaculares nas colinas das Heartbreak Hills, lá perto do km 32. A prova é tão desejada por maratonistas de todo o mundo que foi criada uma tabela de índices para poder se inscrever na desejada Boston Marathon. Esta tabela traz o tempo mínimo de resultado de prova que o atleta deve apresentar para poder se inscrever em Boston. E não são tempos tão fáceis.

Portanto, se desejas correr Boston, treine muito, melhore seus tempos e fique de olho na tabela de tempos mínimos em todas as categorias de idades! Quem conseguiu atingir o índice, e correu Boston, sabe que valeu cada quilômetro treinado e cada suor derramado nas belas estradas que cercam a mais linda cidade da chamada Nova Inglaterra.

continua após a publicidade

PARIS

Como dizia Ernest Hemingway, Paris é uma festa! E é uma festa para muitos, em 2023 foram mais de 52 mil participantes, que puderam absorver a Cidade Luz, em seu amanhecer primaveril deslumbrante. Seu percurso, por pura maldade para os atletas de Elite (que não tem tempo para apreciar a Torre Eiffel, o rio Sena, o Bois de Boulogne, o Louvre, a Champs Élysées…) é um desfile de atrações turísticas sem fim. Aliás, com fim: a sombra deliciosa do Arco do Triunfo é a chegada da prova!

Diante de tantos predicados, Paris, essa danadinha, esnoba o seleto clube das “Major’s Marathons”, o grupo das 7 grandes maratonas (New York, Chicago, London, Sydney, Berlin, Boston, Tokio), e que Paris sorri e desdenha com charme. E me faz lembrar o filme Casablanca, quando Humphrey Bogart fala para Ingrid Bergman ternamente: Nós sempre teremos Paris! A maratona de Paris sempre terá nossos corações!

continua após a publicidade

LONDRES

Ah, London, London, em 2024 foram mais de 53 mil concluintes, de um total de mais de 55 mil inscritos. Um percurso lindo, de uma cidade que sabe tirar o máximo de seus megaeventos, quem esteve em Londres 2012, uma Olimpíada inesquecível e impecável, sob a batuta de Sir Sebastian Coe, sabe do que falo.

Das quatro maratonas de abril, a que tem mais chances de quebra de recorde mundial (masculino ou feminino) é a maratona de Londres. Pelo naipe das elites e pela sempre ótima escolha de “coelhos” **. Apesar de não crer na possibilidade de quebra do recorde de Kelvin Kiptum (que venceu lá em 2023, com o estupendo tempo de 2h01’25”) e em seguida pulverizou o recorde em Chicago, em outubro, cravando 2h:00’:35”. Foi uma última temporada eletrizante de Kiptum. Parecia que ele tinha pressa, à cada maratona demonstrava uma ânsia de quebrar marcas, de deixar um legado, se eternizar.

Em fevereiro de 2024, aos 24 anos apenas, Kelvin Kiptum morre num acidente automobilístico em Kiptagat, Quênia. Kiptum corria com pressa… de viver! O tempo para ele foi curto. E parece que ele sabia disso.

ROTERDÃ

Uma prova concebida para ser rápida, tecnicamente perfeita, porém desprovida de charme, sem paixão. Mas, se você pensa em melhorar sua marca, e quer participar de uma prova confortável e rápida, vá para Roterdã e depois vá celebrar seu recorde pessoal em Paris ou Londres!

Em cada uma destas maratonas (exceto Roterdã), incluindo as de outono (entre fins de setembro e começo de dezembro), anualmente, uma legião de brasileiros se faz presente, chegando em 2024 a algo em torno de 10 mil felizardos corredores! Sim, 10 mil brasileiros viajaram mundo afora, em busca de grandes maratonas, grandes marcas. As principais provas, inclusive, são transmitidas ao vivo por canais à cabo ou “streaming”. E tem audiência cativa madrugada adentro, acompanhando a performance da elite e fazendo um turismo virtual de espantar o sono.

BRASIL

Abril também é uma época de boas maratonas por aqui! Temos São Paulo (06/04), Brasília (21/04) e Porto Alegre, a mais rápida das maratonas brasileiras, em 27/04. São provas sem a estrutura e produção das que citamos acima, mas vem trabalhando, ano a ano, para entregarem provas confortáveis e seguras. O único problema das maratonas de abril no Brasil, é que deixam aos maratonistas que estão treinando para elas, a dura missão de fazer seus treinos mais longos e mais intensos, nos meses mais quentes de nosso verão!

Devo lembrar também que nem só de maratonas vivem as grandes transmissões televisivas mundiais! Por exemplo, no ciclismo de estrada, antes de começar a temporada das grandes Voltas (Tours, Vueltas e Giros) acontecem grandes provas clássicas (provas de um dia, em quilometragem e altimetria gigantes), como a que acontece no dia 13 de abril que se aproxima. A famosa Paris- Roubaix, com seus 264 quilômetros e grandes montanhas terá, como de hábito, transmissão via tv a cabo e streaming.

Pois é moçada, está aberta a temporada de voyerismo esportivo de alto nível, preparem a pipoca, pois vem muita coisa boa pela frente. Venham comigo, meus 10 fiéis leitores (sim! Atingimos os dois dígitos! E queremos mais!)

Bom fim de semana,

Lauter Nogueira



** Coelhos – atletas de elite contratados pelas organizações das principais maratonas no mundo, que irão ditar o ritmo de prova (acordado em congresso técnico no dia anterior à prova) para os prováveis vencedores.

Datas das maratonas citadas