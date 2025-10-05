Mamute se aposenta com bronze no Circuito Brasileiro de vôlei de praia; confira resultados

Ouro olímpico na Rio-2016, Alison Mamute se aposentou das quadras de areia, neste domingo (05), após conquistar o bronze na Etapa Rio do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. O jogador, de 39 anos, e a dupla Renato garantiram a medalha contra João Pedro e Henrique por 2 sets a 0. Os grandes campeões do torneio foram Mateus e Edelmo. Já no feminino, Ana Patricia e Duda levaram o ouro pra casa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Neste domingo (05), aconteceram quatro jogos que coroaram os campeões e campeãs da Etapa Rio do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, na Praia de Copacabana.

Na disputa do terceiro lugar, Alison Mamute e Renato protagonizaram o jogo mais intenso e memorável do dia. Na despedida de Mamute, a dupla venceu João Pedro e Henrique por 2 sets a 0, com as parciais de 33/32 e 21/13. O jogo começou bem equilibrado, mas a experiência pesou.

continua após a publicidade

➡️Alison Mamute, do vôlei de praia, explica data inusitada de aposentadoria: ‘Não é normal’

Campeões do masculino, Mateus e Edelmo tiveram um jogo tranquilo e não sofreram pressão. Eles derrotaram a dupla Heitor Frank e Vinicius por 2 sets a 0, com as parciais de 21/15 e 21/15.

Já no feminino, as grande campeãs foram Ana Patricia e Duda. Elas derrotaram Carol Solberg e Rebecca por 2 sets a 1, com as parciais de 21/23, 21/15 e 15/12. O jogo foi equilibrado, mas mostrou força das campeãs olímpicas.

continua após a publicidade

Talita e Taiana conquistaram a medalha de bronze no feminino, em uma partida intensa. Elas venceram a dupla Andressa e Taina por 2 sets a 0, com as parciais de 21/17 e 21/13.

Duda e Ana Patrícia cna Etapa Rio do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. (Foto: Volleyball World)

Despedida de Alison Mamute: relembre as conquistas do brasileiro no vôlei de praia

Com o término da etapa do Rio de Janeiro do Circuito Brasileiro neste domingo (5), chega também ao fim a carreira de Alison "Mamute" Cerutti no vôlei profissional. Em atividade desde 2001, o atleta de 39 anos está marcado na história do esporte no Brasil e no mundo. O capixaba brilhou nas praias e conquistou inúmeros títulos por todo o globo, incluindo o ouro olímpico na Rio-2016.

Ao lado de grandes nomes, como Bruno Schmidt, com quem venceu o título inédito nas Olimpíadas, Mamute conquistou o mundo, o Brasil e a América do Sul. O atleta ainda foi campeão no berço do vôlei de praia em seu último mês em atividade. Nas tradicionais quadras de Hermosa Beach, na Califórnia (EUA), Alison e Álvaro Filho venceram o torneio no início de setembro de 2025.

Após conquistar os principais títulos no esporte, ainda faltava para Alison Mamute a realização do sonho olímpico. O brasileiro chegou a bater na trave em Londres-2012, mas foi apenas quatro anos depois que a medalha de ouro chegou. E como deveria ser: dentro de casa e ao lado de sua família.

O título de Alison e Bruno Schimdt representou o retorno do Brasil ao primeiro lugar no vôlei de praia após 12 anos de jejum. Nas Olimpíadas de Atenas-2004, a parceria entre Ricardo Santos e Emanuel Rego conquistou o ouro pela primeira vez na categoria masculina para o país.

Confira todos os principais títulos de Mamute

Medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos Rio-2016

Medalha de prata nos Jogos Olímpicos Londres-2012

Bicampeão da Copa do Mundo (2011 e 2015)

Bicampeão do Circuito Mundial (2011 e 2015)

Bicampeão do World Tour Finals - Circuito Mundial (2015 e 2016)

Campeão do World Cup Final - Copa do Mundo (2013)

Medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos 2011

Medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos 2014

Tetracampeão do Super Praia em (2014 a 2017)

Rei da Praia (2011, 2012, 2013 e 2014)

Prêmios individuais de Mamute