Um animal invadiu a quadra da partida entre Osasco e Barueri, válida pela semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei, nesta sexta-feira (03/10), no Ginásio José Liberatti, e causou tumulto entre as jogadoras. O dono da casa perdeu a partida e ainda foi acusado de soltar o bicho de propósito. Na web, torcedores comentaram e riram da situação.

No jogo de ida, o Osasco venceu a partida por 3 sets a 1, mas, na de volta, foi derrotado pelo Barueri também por 3 a 1. Como houve empate, a semifinal teve que ser decidida no Golden Set e foi nesse momento que a partida se tornou cômica.

No set decisivo, o Barueri estava na frente do placar por 15 a 12, quando um roedor gigante cruzou a quadra e foi para cima das jogadoras. As atletas acharam a invsão suspeita e disseram que foi uma tática do Osasco para desestabizá-las.

O jogo foi equilibrado no restante do set, mas a aparição do animal não foi suficiente para tirar a vitória do Barueri. No fim, o clube venceu parcial apertada por 27 a 25 e avançou para a final do torneio.

Alison Mamute em ação nas Olimpíadas de Tóquio-2020 (Foto: AFP)

Nesta sexta-feira (03), Alison Mamute, emocionado e sob gritos da torcida, entrou em quadra para o último torneio da sua carreira profissional no vôlei, aos 39 anos. O campeão olímpico se aposenta na oitava etapa do Circuito Brasileiro, nas areias de Copacabana, que acontece até o próximo domingo (05).

No primeiro dia do torneio, Alison, que faz dupla com Renato, venceu os dois jogos que disputou, válidos pela fase de grupos. A dupla ganhou ambas as partidas por 2 sets a 0 e segue viva na competição.

Antes do início do confronto, Alison ganhou uma camisa especial da CBV, com o desenho de um mamute. Todos os jogadores do Top-16 entraram em quadra com essa camisa, enquanto as atletas fizeram tatuagens temporárias do símbolo do animal.