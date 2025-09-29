menu hamburguer
Brasileiras lideram estatísticas do Elite 16 no Rio; confira

Carol e Rebecca foram campeãs da etapa

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 29/09/2025
19:29
Carol e Rebecca no Elite 16 do Rio de Janeiro (Foto: Volleyball World)
imagem cameraCarol e Rebecca no Elite 16 do Rio de Janeiro (Foto: Volleyball World)
Neste domingo (28), teve fim a etapa do Elite 16 na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Carol Solberg e Rebecca foram campeãs após vencerem Thâmela e Victoria por 2 sets a 1, em uma final 100% brasileira.

Ao final dos confrontos, Carol e Rebecca despontaram como líderes nas estatísticas do campeonato. No masculino, Evandro, que se despediu da competição nas quartas de final, foi o único brasileiro que figurou no Top-3 de algum fundamento. O atleta, que faz dupla com Arthur Lanci, foi o segundo melhor sacador, com 13 "aces" (pontos de saque).

Dupla brasileira Carol e Rebecca no Elite 16 de vôlei de praia (Foto: Volleyball World)
Confira as estatísticas do naipe feminino

MELHORES PONTUADORAS

  1. Carol Solberg - Brasil - 155 pontos
  2. Kelly Cheng - Estados Unidos - 128 pontos
  3. Rebecca - Brasil - 120 pontos

MELHORES ATACANTES

  1. Carol Solberg - Brasil - 121 pontos
  2. Kelly Cheng - Estados Unidos - 103 pontos
  3. Rebecca - Brasil - 102 pontos

MELHORES BLOQUEADORAS

  1. Carol Solberg - Brasil - 27 bloqueios
  2. Valentina Gottardi - Itália - 19 bloqueios
  3. Kelly Cheng - Estados Unidos - 19 bloqueios

MELHORES SACADORAS

  • Rebecca - Brasil - 18 pontos
  • Reka Orsi Toth - 14 pontos
  • Anouk Vergé-Dépré - Suíça - 12 pontos

MELHORES DEFENSORAS

  • Kraft - Estados Unidos - 90 defesas
  • Rebecca - Brasil - 89 defesas
  • Shaw - Estados Unidos - 80 pontos

MELHORES RECEBEDORAS

  • Victoria - Brasil - 85 recepções
  • Corrales - Paraguai - 85 recepções
  • Michelle - Paraguai - 76 recepções

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Premiação do Elite 16

Na disputa do terceiro lugar, as americanas Cannon e Kraft venceram Shaw e Cheng e levaram para a casa R$ 90 mil, enquanto as compatriotas receberam R$ 63 mil. A dupla Thamela e Victoria, que terminou com a prata, vai receber R$ 122 mil. Finalmente, a dupla campeã, Carol Solberg e Rebecca, ganham R$ 213 mil. Os valores são válidos tanto para o naipe masculino quanto para o feminino.

As duplas eliminadas na fase de grupos recebem cerca de R$ 13 mil, as que saírem na rodada de 18 ganham aproximadamente R$ 24 mil. Os que caírem na rodada de 12 ganham o equivalente a R$ 40 mil. As duplas eliminadas nas quartas recebem cerca de R$ 48 mil.

