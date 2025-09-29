Brasileiras lideram estatísticas do Elite 16 no Rio; confira
Carol e Rebecca foram campeãs da etapa
Neste domingo (28), teve fim a etapa do Elite 16 na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Carol Solberg e Rebecca foram campeãs após vencerem Thâmela e Victoria por 2 sets a 1, em uma final 100% brasileira.
Ao final dos confrontos, Carol e Rebecca despontaram como líderes nas estatísticas do campeonato. No masculino, Evandro, que se despediu da competição nas quartas de final, foi o único brasileiro que figurou no Top-3 de algum fundamento. O atleta, que faz dupla com Arthur Lanci, foi o segundo melhor sacador, com 13 "aces" (pontos de saque).
Confira as estatísticas do naipe feminino
MELHORES PONTUADORAS
- Carol Solberg - Brasil - 155 pontos
- Kelly Cheng - Estados Unidos - 128 pontos
- Rebecca - Brasil - 120 pontos
MELHORES ATACANTES
- Carol Solberg - Brasil - 121 pontos
- Kelly Cheng - Estados Unidos - 103 pontos
- Rebecca - Brasil - 102 pontos
MELHORES BLOQUEADORAS
- Carol Solberg - Brasil - 27 bloqueios
- Valentina Gottardi - Itália - 19 bloqueios
- Kelly Cheng - Estados Unidos - 19 bloqueios
MELHORES SACADORAS
- Rebecca - Brasil - 18 pontos
- Reka Orsi Toth - 14 pontos
- Anouk Vergé-Dépré - Suíça - 12 pontos
MELHORES DEFENSORAS
- Kraft - Estados Unidos - 90 defesas
- Rebecca - Brasil - 89 defesas
- Shaw - Estados Unidos - 80 pontos
MELHORES RECEBEDORAS
- Victoria - Brasil - 85 recepções
- Corrales - Paraguai - 85 recepções
- Michelle - Paraguai - 76 recepções
Premiação do Elite 16
Na disputa do terceiro lugar, as americanas Cannon e Kraft venceram Shaw e Cheng e levaram para a casa R$ 90 mil, enquanto as compatriotas receberam R$ 63 mil. A dupla Thamela e Victoria, que terminou com a prata, vai receber R$ 122 mil. Finalmente, a dupla campeã, Carol Solberg e Rebecca, ganham R$ 213 mil. Os valores são válidos tanto para o naipe masculino quanto para o feminino.
As duplas eliminadas na fase de grupos recebem cerca de R$ 13 mil, as que saírem na rodada de 18 ganham aproximadamente R$ 24 mil. Os que caírem na rodada de 12 ganham o equivalente a R$ 40 mil. As duplas eliminadas nas quartas recebem cerca de R$ 48 mil.
