menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Mahomes marca ‘sozinho’ em Chiefs x Eagles na NFL e web surta: ‘Não tem’

Quarterback é o líder de jardas corridas em duelo entre Chiefs e Eagles na NFL

Patrick Mahomes em ação em jogo entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles na NFL (Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP)
imagem cameraPatrick Mahomes em ação em jogo entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles na NFL (Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP)
a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
18:49
  • Matéria
  • Mais Notícias

A reedição do Super Bowl LIX anima a segunda semana de jogos da NFL neste domingo (14). Com o placar a favor do Philadelphia Eagles, atual campeão da liga, foi necessário o quarterback assumir o ataque terrestre para o Kansas City Chiefs conquistar a virada. A atuação "sozinha" de Patrick Mahomes enlouqueceu os torcedores brasileiros nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ NFL: Quanto custa para um brasileiro assistir ao Super Bowl 2026 nos Estados Unidos?

O placar foi aberto ainda no primeiro período com um touchdown nos segundos finais para o Eagles. Já na volta para o segundo quarto, o Chiefs conseguiu um field goal para registrar três pontos. A equipe liderada por Mahomes só voltou a pontuar com a corrida vitoriosa do quarterback a menos de três minutos para o intervalo, enquanto o time da Philadelphia garantiu mais três pontos nos segundos finais para empatar a parcial.

Veja reações de torcedores da NFL sobre Chiefs x Eagles

Números impressionantes de Mahomes

No confronto direto entre os quarterbacks, principal disputa entre as equipes no último Super Bowl, é Jalen Hurts que conta com melhores números no jogo. Mahomes conta com "apenas" 51 jardas de passe, com 55% de aproveitamento, enquanto o adversário registra 53 jardas com 67% de aproveitamento.

continua após a publicidade

Apesar disso, o líder em jardas corridas da partida é o quarterback do Chiefs. Mahomes conta com 60 jardas terrestres conquistadas, com um touchdown garantido contra o Eagles. Vale destacar que sua corrida mais longa teve 22 jardas, a maior do jogo.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Patrick Mahomes em ação em jogo entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles na NFL (Foto: David Eulitt/Getty Images/AFP)
Patrick Mahomes em ação em jogo entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles na NFL (Foto: David Eulitt/Getty Images/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias